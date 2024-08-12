Новини IT-бізнес 12.08.2024 о 19:18 comment views icon

Українські айтівці їдуть за кордон: -2,4 тис. фахівців в топ-50 українських IT-компаній за пів року

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Вадим Карпусь

Автор новин

Профільний ресурс DOU сформував рейтинг топ-50 найбільших українських IT-компаній за підсумками першої половини 2024 року. Це був не найкращий період для української IT-галузі, яка продовжує втрачати фахівців.

Українські айтівці їдуть за кордон: -2,4 тис. фахівців в топ-50 українських IT-компаній за пів року

За підсумками першого півріччя кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України зменшилася на 2,4 тис., або на 2,9% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Тому є кілька причин. Одна з них – українські фахівці виїжджають за кордон та легалізуються в інших країнах. Також спостерігається зменшення кількості активних проєктів. Водночас звільняються фахівці, що давно перебувають на бенчі. Деякі компанії стикнулися зі скороченнями та реорганізаціями.

Українські айтівці їдуть за кордон: -2,4 тис. фахівців в топ-50 українських IT-компаній за пів року

Внаслідок всіх цих змін загальна кількість спеціалістів у 50 найбільших IT-компаніях України скоротилась до 79,4 тис. Мова йде про айтівців, які перебувають в Україні або виїхали за кордон, але сплачують податки в Україні.

Українські айтівці їдуть за кордон: -2,4 тис. фахівців в топ-50 українських IT-компаній за пів року

Зазначається, що протягом першої половини 2024 року 12 компаній зменшились на понад 100 фахівців. Водночас 18 компаній зросли у першому півріччі, з них половина — продуктові й лише три сервісні. Зросла частка продуктових і гібридних компаній у рейтингу, сервісних — зменшилась.

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Нові офіси IT-компаній зараз відкриваються в основному за кордоном. 11 компаній відкрили нові офіси, всі вони за кордоном. Разом з тим 6 компаній закрили один зі своїх офісів в Україні.

Джерело: DOU

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