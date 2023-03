Рімейк Sherlock Holmes: The Awakened вийде 11 квітня – розробники показали новий трейлер із елементами геймплею

Українська студія Frogwares представила новий трейлер майбутнього рімейку Sherlock Holmes: The Awakened, який розкрив дату виходу гри. Нагадаємо, для її створення українська студія Frogwares збирала гроші на Kickstarter і кампанія була дуже успішною.

У компанії Frogwares підтвердили, що розробка гри завершена і вона пішла на золото. Її вихід на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S та Nintendo Switch заплановано на 11 квітня.

Sherlock Holmes: The Awakened буде доступна у трьох різних виданнях. Поряд зі стандартним виданням для всіх платформ буде випущено видання Deluxe, що включає копію гри, набір побічних квестів та 6 ексклюзивних костюмів. Ексклюзивним для ПК буде видання Premium Edition, яке включатиме весь вміст видання Deluxe, а також цифровий артбук і саундтрек. Всі гравці, які оформили попереднє замовлення на Sherlock Holmes: The Awakened, як бонус отримають 3 нестандартні вбрання для Холмса і Ватсона.

Попри використання слова «рімейк», фактично Sherlock Holmes: The Awakened буде майже новою грою. Вона отримає змінений сюжет та нові сторонні квести. У новій версії Sherlock Holmes: The Awakened детективи займуться справою, пов’язаною з Ктхулху, розслідуючи серію загадкових зникнень у Європі та США. Події гри Sherlock Holmes: The Awakened відбуваються в 1884 році і відкривають завісу над тим, як Шерлок Холмс і доктор Ватсон, тоді прості сусіди по кімнаті, стали всесвітньо відомим дуетом з розслідування злочинів. Розробники з нуля відтворили та переосмислили оригінальний проєкт 2008 року, використовуючи рушій Unreal Engine. Нова версія Sherlock Holmes: The Awakened може похвалитися сучасною графікою та анімацією, розширеною сюжетною лінією, численними побічними квестами та новою механікою, включаючи унікальний «шалений» геймплей.

Джерело: wccftech