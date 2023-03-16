Роботодавці почали шукати кандидатів із знанням ChatGPT і пропонують їм зарплати до 120 тис. грн

Сервіс пошуку роботи Work.ua проаналізував вакансії, в яких роботодавці вказують в умовах знання ChatGPT, та поділився цікавою інформацією стосовно сфер, де потрібні навички роботі зі штучним інтелектом. Також повідомляється, якій рівень заробітної плати пропонують спеціалістам із вмінням використовувати ШІ в роботі.

Зазначається, роботодавці вже почали шукати кандидатів, які вміють працювати з ChatGPT, хоча чат-бот лише нещодавно почав працювати в Україні. Наразі на Work.ua вже розміщено 16 вакансій, у вимогах до яких вказано володіння ChatGPT.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

«Маркетинг, реклама, PR».

«ІТ, комп’ютери, інтернет».

«ЗМІ, видавництво, поліграфія».

«Продажі, закупівля».

«Управління персоналом, HR».

Посади, за якими шукають фахівців зі знанням ChatGPT, зарплати та умови:

Project manager, 80 000-120 000 грн — знання ChatGPT буде перевагою.

Директор з маркетингу, 40 000-80 000 грн — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

SEO Specialist, 35 000 грн — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

Community Manager, SMM, 28 000 грн — написання контенту за допомогою ChatGPT.

Copywriter, 25 000-30 000 грн — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн — SEO-оптимізація карточки товару за допомогою ChatGPT.

Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн — обов’язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Python Developer — шукають Strong Middle Python розробника для back-end інтеграції з ChatGPT і подібними сервісами.

Отже, штучний інтелект поки що роботу не забирає і без людей не працює, проте вже стає робочим інструментом, який допомагає заробляти.