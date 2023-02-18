Чатбот ChatGPT запрацював в Україні

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, чатбот на базі штучного інтелекту ChatGPT тепер доступний в Україні. За його словами, команда Мінцифри довго працювала над тим, щоб це стало реальністю. Цьому передували офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом.

Нагадаємо, місяць тому OpenAI заблокувала ChatGPT в Україні, щоб «не порушити санкції, які з 2014-го року поширюються на анексований Крим/ «ЛДНР». При цьому блокувалась робота по всій території України, а не лише в окупованих росією регіонах. Тепер цю несправедливість виправлено. Про що й повідомив міністр.

«Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян», — зазначив Михайло Федоров.

Очільник мін цифри подякував компанії OpenAI «за правильне та цілком логічне рішення». Додатково він подякував Тимофію Милованову за допомогу в досягненні цього результату.