Rockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакет

Маргарита Юзяк

Rockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакет
Rockstar офіційно запустила власний “ринок модів” для GTA. На платформі Cfx Marketplace можна продавати та купувати моди для серверів із реальними цінами, які доходять до $450 за один пакет.

Студія описує платформу як “кураторський цифровий магазин, де талановиті творці [серверів] FiveM/RedM можуть ділитися своїми роботами та продавати їх”. Поки що доступ до маркетплейсу отримали лише обрані автори, а власники серверів мають доступ до сотень модів. Частина з них безплатна, але за більшість треба платити.

На майданчику продають мапи, скрипти, нові локації, одяг, транспорт, персонажів та великі тематичні паки. Наприклад, пакет “Атракціони та парки” включає тематичний парк, аквапарк і будівлю Maze Bank та коштує $138. Деякі інші набори навіть перевищували $450, особливо якщо це великі креативні збірки для RP-серверів.

Rockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакет
Приклад деяких модів на маркетплейсі Rockstar

За проєктом стоїть команда модерів Cfx.re, яку Rockstar придбала ще у 2023 році, яка відома за проєктом FiveM для GTA 5 та RedM для Red Dead Redemption 2. Деякі раніше припускали, що їх залучать для розробки офіційних інструментів для модингу напряму в GTA 6. Тоді вважалося, що студія зможе нарешті відійти від політики жорсткої боротьби з модерами.

Вміст пакету “Атракціони та парки” 

Rockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакетRockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакетRockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакетRockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакетRockstar запустила офіційний "ринок модів" GTA з цінами до $450 за пакет

Після угоди тон змінився. Rockstar почала відкрито підтримувати RP-сервери, а тепер разом із Cfx.re запустила повноцінний магазин модів. У компанії кажуть, що маркетплейс запускатимуть поетапно, “щоб забезпечити найкращий досвід як для творців, так і для власників серверів”.

Зараз більшість контенту орієнтована на GTA 5, але Cfx Marketplace вже підтримує і Red Dead Redemption 2. Очікується, що з часом частка модів для RDR зросте. А також зростають шанси, що майбутня шоста частина отримає їхню підтримку на старті або незабаром після нього. Проте точно ясно, що платформа це фундамент для нової моделі монетизації RP-серверів.

