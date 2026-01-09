Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки

GTA 6 / Roskstar

Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр заявив, що GTA 6 досі не доробили на 100%. Він вважає, що Rockstar повторює свій шлях з випуском Red Dead Redemption 2.

При тому він називає нинішню дату релізу у листопаді 2026 року більш реалістичною, ніж попередні дедлайни. Про це Шраєр розповів у подкасті The Ringer-Verse Button Mash, посилаючись на власні розмови з джерелами. Він згадує, що ситуація з GTA 6 багато в чому нагадує процес релізу Red Dead Redemption 2, яку спочатку анонсували на осінь 2017 року, потім перенесли на весну 2018-го, а згодом знову на осінь.

“Я не буду дуже шокований, якщо це станеться знову цього разу”, — сказав Шраєр у подкасті.

Він уточнив, що, за його інформацією, розробка контенту ще триває. Команда досі вирішує, що саме потрапить у фінальну версію гри.

“Це велика та складна гра, і, наскільки я чув, контент ще не був завершений. Тобто розробники все ще доробляли елементи, все ще допрацьовували рівні та місії”, — пояснив журналіст.

За його словами, це нормальний процес для настільки масштабних ігор, але такі умови та об’єм роботи ускладнюють точне планування дати виходу. На думку Шраєра, ніхто в Rockstar не може зі 100% впевненістю гарантувати реліз у листопаді.

Окремо журналіст згадав позицію Take-Two та Rockstar щодо якості релізу. Студія не готова випускати GTA 6 у “сирому вигляді”, навіть якщо це означатиме нову затримку.

“У такої гри ставки настільки високі, що вони дійсно не можуть погодитися на щось менше, ніж досконалість”, — сказав Шраєр.

Він згадав і фінансовий бік: акції Take-Two гостро реагують на будь-які новини про GTA 6, тож невдалий реліз може мати серйозні наслідки. Через це видавець, ймовірно, готовий відкладати вихід гри, доки не буде впевнений у результаті.

Окремо журналіст додав, що листопад як дата релізу дає Rockstar і Take-Two запас часу до фінансового звіту за березень 2027 року. Це дозволяє встигнути до святкового сезону й водночас залишає простір для маневру, якщо розробка затягнеться.

Про ПК-версію GTA 6 Шраєр конкретики не дав. Натомість він наголосив, що для PlayStation ця гра має особливе значення, тоді як продажі на Xbox “майже не відіграють ролі”. За його словами, Sony ймовірно вибудує власний релізний календар з огляду на GTA 6 і намагатиметься не випускати великі проєкти поруч із нею.

Джерело: Rock Paper Shotgun