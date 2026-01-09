Новини Ігри 09.01.2026 comment views icon

Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки
GTA 6 / Roskstar

Журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр заявив, що GTA 6 досі не доробили на 100%. Він вважає, що Rockstar повторює свій шлях з випуском Red Dead Redemption 2.

При тому він називає нинішню дату релізу у листопаді 2026 року більш реалістичною, ніж попередні дедлайни. Про це Шраєр розповів у подкасті The Ringer-Verse Button Mash, посилаючись на власні розмови з джерелами. Він згадує, що ситуація з GTA 6 багато в чому нагадує процес релізу Red Dead Redemption 2, яку спочатку анонсували на осінь 2017 року, потім перенесли на весну 2018-го, а згодом знову на осінь.

“Я не буду дуже шокований, якщо це станеться знову цього разу”, — сказав Шраєр у подкасті.

Він уточнив, що, за його інформацією, розробка контенту ще триває. Команда досі вирішує, що саме потрапить у фінальну версію гри.

“Це велика та складна гра, і, наскільки я чув, контент ще не був завершений. Тобто розробники  все ще доробляли елементи, все ще допрацьовували рівні та місії”, — пояснив журналіст.

За його словами, це нормальний процес для настільки масштабних ігор, але такі умови та об’єм роботи ускладнюють точне планування дати виходу. На думку Шраєра, ніхто в Rockstar не може зі 100% впевненістю гарантувати реліз у листопаді.

Джейсон Шраєр: Контент GTA 6 досі не готовий на 100%, можливі нові затримки
GTA 6 / Roskstar

Окремо журналіст згадав позицію Take-Two та Rockstar щодо якості релізу. Студія не готова випускати GTA 6 у “сирому вигляді”, навіть якщо це означатиме нову затримку.

“У такої гри ставки настільки високі, що вони дійсно не можуть погодитися на щось менше, ніж досконалість”, — сказав Шраєр.

Він згадав і фінансовий бік: акції Take-Two гостро реагують на будь-які новини про GTA 6, тож невдалий реліз може мати серйозні наслідки. Через це видавець, ймовірно, готовий відкладати вихід гри, доки не буде впевнений у результаті.

Окремо журналіст додав, що листопад як дата релізу дає Rockstar і Take-Two запас часу до фінансового звіту за березень 2027 року. Це дозволяє встигнути до святкового сезону й водночас залишає простір для маневру, якщо розробка затягнеться.

Про ПК-версію GTA 6 Шраєр конкретики не дав. Натомість він наголосив, що для PlayStation ця гра має особливе значення, тоді як продажі на Xbox “майже не відіграють ролі”. За його словами, Sony ймовірно вибудує власний релізний календар з огляду на GTA 6 і намагатиметься не випускати великі проєкти поруч із нею.

Спецпроєкти
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Джерело: Rock Paper Shotgun

Популярні новини

arrow left
arrow right
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
Half-Life 3 вийде навесні 2026 року як лаунч-тайтл для Steam Machine, — інсайдер
Квентін Тарантіно відновив втрачений розділ з "Вбити Білла" для Fortnite
Epic Games Store віддає екшн-горор від автора оригінальної Dead Space
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
Розробник інді-горору додав у титри 65 000 випадкових людей — в обмін на лайки до свого допису
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Sony анонсувала MMO у світі Horizon Zero Dawn разом з творцями Lineage
В S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть "легкий дощ" і веселку з наступними патчами
В Epic Games Store роздають адвентюру-детектив з 94% рейтингу
В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години
Battlefield 6 на AMD FX-9590: з 12-річного процесора "вичавили" все можливе
Продажі "забутої" гри Star Wars зросли на 1900% за ніч через новий спосіб зламу PS5
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
До звільнення 34 розробників Rockstar влаштувала "репресії" в Slack: заборона емодзі та “позаробочих” тем
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати