росіяни кинулися гуглити «як втекти з росії» та «як зламати руку» на тлі оголошення «‎часткової мобілізації» [перші реакції на звернення путіна]

Зранку 21 вересня президент росії володимир путін все ж таки «виступив» — він оголосив «часткову мобілізацію» вже з 21 вересня та активізацію військової промисловості, а міністр оборони сергій шойгу повідомив про намір призвати 300 тисяч резервістів (цікавий факт — раніше АвтоВАЗ повідомив про плани випустити у 2023 році щонайменше 300 тис. машин) та при цьому підкреслив, що росія втратила “менш ніж 6000 солдатів в Україні” (насправді, як уточнює Генштаб ЗСУ, втрати особового складу рф — близько 55 110 осіб (приблизно +300 за попередню добу)).

Здавалося б, усі жарти та меми про ворога, які готувалися під звернення путіна, вже віджартували вчора, але сьогоднішня паніка росіян ще сильніше надихнула українців і соцмережі накрила нова хвиля. Зробили невеличку добірку з першими реакціями (відео з акціями протесту не буде — вони відбуваються в Ірані).

Перші реакції

Сервіс Google Trends якнайкраще передає панічні настрої, які наразі панують на росії. Ось кілька яскравих прикладів зміни трендів у пошукових запитах росіян в Google:

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Російські фондові індекси різко обвалилися після новин про мобілізації — індекс мосбіржі на відкритті торгів 21 вересня впав на 9,61%, опустившись до 2002,73 — на таких рівнях індекс торгується вперше із 24 лютого. Водночас доларовий індекс РТС впав на 11,81%, до 1017,86 пункту — новий мінімум з 18 серпня.

Мережею ширяться повідомлення, що росіяни скупили квитки на усі найближчі прямі авіарейси до Стамбулу, Єревану та Тбілісі, а влада у відповідь запровадила обмеження — російський залізничний (РЖД) та авіаперевізник (Аерофлот) начебто не продають квитки чоловікам від 18 до 65 років без спеціального дозволу на переміщення країною чи виїзду за кордон від військкомату.

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій «і шо» Данілов:

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою написав, що «у життя чудове почуття гумору»:

Так звані російські “ліберали” та “опозиціонери” бідкаються, що росіянам не дають візи — з 19 вересня країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Польща перестали пускати російських туристів із шенгенськими візами. За тиждень до цього Рада Європейського Союзу повністю призупинила угоду про спрощення візового режиму з росією.

Латвія серед перших підтвердила, що не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам росії, які хочуть уникнути часткової мобілізації.

Тим часом українці продовжують активно жартувати в соцмережах (кажуть, що тестові сповіщення ДСНС страшніші за погрози путіна застосувати ядерну зброю) та створювати нові тематичні меми про роднічок в Макіївці росіян та їхню “утилізацію”.

Якщо маєте що додати, не соромтеся, ласкаво просимо до обговорення у коментарях. Віримо в Україну та допомагаємо донатами ЗСУ — для перемоги і до перемоги!