Найбільший в Україні інтернет-магазин Rozetka днями встановив мінімальну вартість замовлення для безоплатної доставки до власних точок видачі на рівні 700 грн — з 27 лютого покупці мають додаткового сплатити 35 грн за доставку кожного замовлення нижче цього порогу.

Ще раз, щоб уникнути плутанини: йдеться виключно про доставку на пункти видачі мережі Rozetka. Від самого початку (багато років) Rozetka безплатно доставляла замовлення клієнтів на власні магазини — без жодних додаткових умов щодо суми чи іншого.

Жодних публічних анонсів в соцмережах Rozetka не робила — ритейлер просто непомітно оновив політику в частині умов надання послуг доставки до власних точок. Нові умови детально розписані в довідковому центрі інтернет-магазина.

Нові умови Rozetka щодо доставки замовлень до точок видачі

Як чітко вказано на сайті Rozetka, у разі відмови клієнта від частини замовлення вартість доставки не повертається і не розбивається пропорційно, а все одно підлягає сплаті у повному обсязі. Ось такі справи.

Вартість доставки в магазини Rozetka — 35 грн для покупок до 700 грн

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