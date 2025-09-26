Новини Україна 26.09.2025 comment views icon

Rozetka запустила кредитну картку: ліміт до 200 000 грн, пільговий період, знижки та спецпропозиції

Онлайн-маркетплейс Rozetka оголосив про запуск власної кредитки у партнерстві Unex Bank і Mastercard. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт 200 000 грн та 62 дні пільг (0,0001%).

На офіційні й сторінці розетка сповіщає про ексклюзивні низькі ціни, можливість розстрочки до 24 місяців, бонуси за покупки та спецпропозиції.

“З карткою ви отримуєте ексклюзивно низькі ціни на товари Rozetka, які можуть поширюватися й на акційні товари. За будь-які розрахунки карткою ви отримуєте бонуси, які потім можна використати на оплату товарів з Rozetka. Картка Rozetka пропонує кредитний ліміт до 200 000 ₴, розстрочку до 24 місяців без переплат, пільговий період до 62 днів і зручний контроль витрат у застосунку”, — йдеться в описі.

Щоб отримати картку, потрібно авторизуватися в обліковому записі Rozetka та заповнити анкету для оформлення (все відбувається цілком онлайн). Карка з’явиться у застосунку і одразу буде доступною для використання. Rozetka пропонує перелік товарів з ексклюзивною ціною для власників картки.

Більш детальні умови включають 4,334% в місяць, або ж 54,77% річних. Можливе оформлення фізичної картки за 200 грн (терміново — 400 грн, віртуальна надається безкоштовно). Картка передбачає платню за обслуговування рахунку, рух коштів на якому був відсутній пів року, зі штрафом за порушення. Як і у разі укладання будь-яких фінансових угод, рекомендуємо ретельно ознайомитися з умовами.

