В Україні запрацювала "Дія.Картка": єдина картка для (майже) всіх державних виплат

"Дія.Картка" дозволяє змішану оплату: державні кошти + власні заощадження

В Україні запрацювала давно обіцяна “Дія.Картка”. Це універсальна мультирахункова картка для всіх державних виплат. Про її запуск розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дія.Картка” — це універсальна платіжна картка, на яку надходитимуть цільові та нецільові державні виплати. З нею не доведеться відкривати окремі картки під кожну допомогу. На новій картці доступні окремі рахунки під різні державні програми — для єКниги та Ветеранського спорту й загальний — для допомоги ВПО, пенсій, військових облігацій тощо. Картка дозволяє проводити змішані оплати. Якщо на картці для оплати недостатньо грошей, які надаються за умовами цільової державної програми, їх можна автоматично доповнити власними коштами. Як зазначають у Мінцифри, на цій картці можна зберігати і власні заощадження.

Нова “Дія.Картка” вже доступна в застосунку “Дія” (який ігнорують майже 60% українців) та в банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром список банків розшириться. Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП. Для оформлення картки треба оновити застосунок “Дія” та авторизуватися. Далі слід перейти до розділу “Сервіси” → “Дія.Картка”, обрати банк, підписати згоду та відкрити рахунок.

Наразі на “Дія.Картку” вже можна отримати виплати:

єКнигу

єМалятко

Військові облігації

Ветеранський спорт

Допомогу по безробіттю

Допомогу ВПО

Виплату пенсій

Допомогу від міжнародних організацій та інші

Невдовзі на неї також можна буде отримати виплату за програмою “Пакунок школяра”. Разом з тим програми “Національний кешбек” та “єВідновлення” працюють окремо. Отже, вони не входять до мультирахункової картки і для роботи з ним й надалі доведеться мати окремі картки.