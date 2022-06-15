Розмитнення авто в «Дія» — як саме буде працювати послуга (+ приклад розрахунку митних платежів за новими правилами)

Як повідомлялося раніше, минулого тижня уряд підтримав законопроєкти про швидке розмитнення легкових автомобілів прямо у додатку «Дія». А тепер в інтерв’ю ресурсу «Економічна правда» міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, як саме працюватиме ця послуга.

Зазначається, що для запуску цієї послуги потрібно прийняти відповідний закон. Уряд його вже схвалив, тепер його повинні розглянути та підтримати депутати. Після ухвалення закону послугу планується запустити приблизно протягом місяця. Отже, запустити послугу розмитнення автомобіля через «Дію» до 1 липня, як говорили урядовці раніше, певно вже не вийде.

За словами Федорова, оцінка вартості розмитнення автомобіля більше не буде робитись на основі суб’єктивної оцінки митника. Людський фактор прибирається з процесу оцінки автомобіля. Власнику для розмитнення авто буде достатньо ввести в додаток рік виробництва, марку, модель, об’єм двигуна транспортного засобу та певні незмінні критерії.

«На основі формули, визначеної в нормативно-правових актах України, застосунок автоматично рахує, скільки потрібно заплатити за розмитнення», – заявляє міністр.

Визначену таким чином суму можна буде сплатити відразу в додатку. Також передбачена можливість відкласти сплату і повідомити державні органи про перетин кордону автомобілем, який підлягає розмитненню. Після розмитнення інформація автоматично потрапить в усі відповідні державні органи. Отже, всю процедуру розмитнення та оплати можна буде провести через додаток «Дія». На митниці буде достатньо перетнути кордон, і не потрібно буде проходити якісь процедури щодо розмитнення.

Додатково голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев привів приклад розрахунку вартості розмитнення автомобіля за допомогою додатку «Дія». Також він опублікував формули розрахунку вартості платежів та відповідних коефіцієнтів в залежності від параметрів авто.