Розумний годинник Honor Watch 5 отримав більший дисплей та до 15 днів автономної роботи

Honor анонсувала новий розумний годинник Honor Watch 5, який прийшов на заміну минулорічному Honor Watch 4. Новинка має більший і яскравіший екран, покращений термін роботи батареї та точніше відстеження стану здоров’я.
Honor Watch 5 отримав прямокутний 1,85-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 450×390 пікселів і максимальною яскравістю 1000 ніт. Розумний годинник має металевий каркас з алюмінію 6-ї серії, обертову ручку для полегшення керування, а також динамік і мікрофон для дзвінків через Bluetooth.
Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68, а також водонепроникність 5ATM, що дозволяє використовувати годинник під час плавання. Він здатен відстежувати різноманітні спортивні активності й оснащений GPS-позиціонуванням на пристрої. Для підключення до смартфонів використовується модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5.2. Пристрій має 4 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання музичних композицій. Годинник працює під управлінням Honor MagicOS 8.
Серед нових функцій Honor Watch 5 ─ Scientific Sleep Management, Healthy Morning Report та Quick Health Scan, які допоможуть користувачам стежити за своїм здоров’ям.
Кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 480 мАг забезпечує на 21% більшу щільність енергії в порівнянні з акумулятором в Honor Watch 4. У поєднанні з оптимізатором споживання енергії на системному рівні Honor OS Turbo X батарея забезпечує до 15 днів автономної роботи при типовому використанні.
Розумний годинник Honor Watch 5 пропонуватиметься в чорному, золотистому та зеленому кольорах. Ціна та строки початку продажів поки не розголошуються.
Джерело: gsmarena
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