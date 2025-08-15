Новини Ігри 15.08.2025 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
The Road of Dust and Sorrow / Painted Black Games

На Фестивалі українських ігор в Steam разом зі знижками та демоверсіями наші розробники анонсували під 20 тайтлів. Серед них чумаки-торговці, піксельний Resident Evil та S.T.A.L.K.E.R. у 2D.

Всього очікується близько 20 анонсів, але на момент написання новини вийшло 19. Тому перепрошуємо, кого не вдалося згадати. На фестивалі показали широкий спектр жанрів — від кооперативних шутерів і survival horror до візуальних новел, стратегій та ритм-ігор. Помітно, що багато команд обрали атмосферні пригоди з елементами жахів, симулятори з нестандартними темами та проєкти з виразним національним або історичним колоритом.

Наприклад, серед таких примітних проєктів — кооперативний roguelite-шутер з видом зверху DDoD. Його швидко встигли порівняти атмосферою зі S.T.A.L.K.E.R. Найбільше вона нагадує легендарну серію про Чорнобильську Зону через те, що дія розгортається на ізольованій локації, де реальність викривлена аномаліями, мутантами та залишками експериментів. Через візуал спочатку були асоціації з Project Zomboid, але все-таки вони дуже різні. Тут інший геймплей: гравці вирушають в рейди, щоб зібрати ресурси, знайти артефакти та вижити серед хаосу, який змінюється з кожним забігом.

Інша помітна гра похмура піксельна The Road of Dust and Sorrow. Це історія про матір і доньку, які намагаються вижити у світі, зруйнованому біотехнологічною катастрофою. Чимось вона нагадує простенькі Silent Hill та Resident Evil, а може хтось побачить сюжетні паралелі з The Last of Us (через ролі батьки-діти). Героїні проходять крізь напружене дослідження світу, бої з мутантами та головоломки. Зрештою найважливіше не лише битися і шукати ресурси, а захистити найдорожче, що залишилось.

Ще досить цікава Chumaky — історичний симулятор торгівлі, що переносить гравця у добу українських чумаків. Користувачі приміряють на себе роль вільних купців, які мандрували степами з сіллю, рибою, зерном та іншими товарами. Треба керувати своїм обозом, планувати маршрути, укладати угоди, уникати злодіїв, торгувати з містами і селами. Але десь товари коштують дорожче, а десь майже за безцінок.

S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у SteamS.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у SteamS.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у SteamS.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam

А також пропонуємо короткий опис інших ігор і посилання на них в Steam, якщо буде цікаво ознайомитися з проєктом ближче. Решта анонсів, які не згадано тут, можна знайти в окремій категорії. Тож ось решта списку:

  • Valkyrie Iteration — візуальна новела про бойових мехів
  • Desktop Atari — симулятор аніме-компаньйонки на робочому столі
  • Rhythm Katana Dance — ритм-гра з мечем і музикою
  • Rot Together — кооперативна гра жахів з гниттям, алхімією і тілесним жахом
  • Memory Trap: Hidden Protocol — кіберпанковий трилер про втрату пам’яті
  • Manic Pixie Dreamgirls — візуальна новела з сюрреалістичними персонажами і романтикою
  • About a Girl — інтерактивна історія про підліткову кризу і самоідентифікацію
  • The Last Flight — симулятор виживання на борту літака, що падає
  • Before the Silence — атмосферна пригода про останні години перед катастрофою
  • Willow’s Paper House — психологічні жахи у стилі казки
  • Born for the Light — містична візуальна новела про боротьбу світла і темряви
  • Agecraft — стратегія розвитку цивілізації з унікальними механіками епох
  • Liar-for-hire — сатиричний симулятор роботи у сфері пропаганди
  • Shrouded Lands — dark fantasy RPG з дослідженням проклятих територій
  • Lugal: Bronze Age Survival Game — виживання і управління поселенням у бронзовому віці
  • Dracula: The Last Hunt — готичний квест про останнє полювання на вампіра

Нагадаємо про дві інші акції в Steam: фестиваль 4X-стратегій (Civilization, Stellaris, Europa Universalis тощо) та розпродаж ізометричних ігор (Disco Elysium, Wasteland та інші).

Популярні новини

arrow left
arrow right
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Автори Borderlands 4 «злили» мапу 200+ колекційних предметів, які більшість гравців «не мали знайти»
Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
Subnautica 2 перенесли на 2026 рік, керівництво звільнили — дивимось геймплей на тлі скандалу про $250 млн
Леон Кеннеді з'явиться в Resident Evil 9, але востаннє для франшизи, — інсайдер
Mafia: The Old Country показали в дії — 9 хвилин стелсу, перестрілок і мафіозної атмосфери
Cyberpunk 2077 вийде на Mac 17 липня — разом із патчем 2.3 та DLC Phantom Liberty
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
Microsoft портує ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК (з покращенням), — інсайдер
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
Стандартний S.T.A.L.K.E.R. 2 можна оновити до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
Розробник League of Legends скинув вакансію в McDonald’s бустеру акаунтів — тролінг за скарги на "втрату роботи"
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
Творець The Last of Us назвав свою улюблену RPG 2025 року: «Одна з найкреативніших історій, в які я грав»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати