S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam

На Фестивалі українських ігор в Steam разом зі знижками та демоверсіями наші розробники анонсували під 20 тайтлів. Серед них чумаки-торговці, піксельний Resident Evil та S.T.A.L.K.E.R. у 2D.
Всього очікується близько 20 анонсів, але на момент написання новини вийшло 19. Тому перепрошуємо, кого не вдалося згадати. На фестивалі показали широкий спектр жанрів — від кооперативних шутерів і survival horror до візуальних новел, стратегій та ритм-ігор. Помітно, що багато команд обрали атмосферні пригоди з елементами жахів, симулятори з нестандартними темами та проєкти з виразним національним або історичним колоритом.
Наприклад, серед таких примітних проєктів — кооперативний roguelite-шутер з видом зверху DDoD. Його швидко встигли порівняти атмосферою зі S.T.A.L.K.E.R. Найбільше вона нагадує легендарну серію про Чорнобильську Зону через те, що дія розгортається на ізольованій локації, де реальність викривлена аномаліями, мутантами та залишками експериментів. Через візуал спочатку були асоціації з Project Zomboid, але все-таки вони дуже різні. Тут інший геймплей: гравці вирушають в рейди, щоб зібрати ресурси, знайти артефакти та вижити серед хаосу, який змінюється з кожним забігом.
Інша помітна гра похмура піксельна The Road of Dust and Sorrow. Це історія про матір і доньку, які намагаються вижити у світі, зруйнованому біотехнологічною катастрофою. Чимось вона нагадує простенькі Silent Hill та Resident Evil, а може хтось побачить сюжетні паралелі з The Last of Us (через ролі батьки-діти). Героїні проходять крізь напружене дослідження світу, бої з мутантами та головоломки. Зрештою найважливіше не лише битися і шукати ресурси, а захистити найдорожче, що залишилось.
Ще досить цікава Chumaky — історичний симулятор торгівлі, що переносить гравця у добу українських чумаків. Користувачі приміряють на себе роль вільних купців, які мандрували степами з сіллю, рибою, зерном та іншими товарами. Треба керувати своїм обозом, планувати маршрути, укладати угоди, уникати злодіїв, торгувати з містами і селами. Але десь товари коштують дорожче, а десь майже за безцінок.
А також пропонуємо короткий опис інших ігор і посилання на них в Steam, якщо буде цікаво ознайомитися з проєктом ближче. Решта анонсів, які не згадано тут, можна знайти в окремій категорії. Тож ось решта списку:
- Valkyrie Iteration — візуальна новела про бойових мехів
- Desktop Atari — симулятор аніме-компаньйонки на робочому столі
- Rhythm Katana Dance — ритм-гра з мечем і музикою
- Rot Together — кооперативна гра жахів з гниттям, алхімією і тілесним жахом
- Memory Trap: Hidden Protocol — кіберпанковий трилер про втрату пам’яті
- Manic Pixie Dreamgirls — візуальна новела з сюрреалістичними персонажами і романтикою
- About a Girl — інтерактивна історія про підліткову кризу і самоідентифікацію
- The Last Flight — симулятор виживання на борту літака, що падає
- Before the Silence — атмосферна пригода про останні години перед катастрофою
- Willow’s Paper House — психологічні жахи у стилі казки
- Born for the Light — містична візуальна новела про боротьбу світла і темряви
- Agecraft — стратегія розвитку цивілізації з унікальними механіками епох
- Liar-for-hire — сатиричний симулятор роботи у сфері пропаганди
- Shrouded Lands — dark fantasy RPG з дослідженням проклятих територій
- Lugal: Bronze Age Survival Game — виживання і управління поселенням у бронзовому віці
- Dracula: The Last Hunt — готичний квест про останнє полювання на вампіра
Нагадаємо про дві інші акції в Steam: фестиваль 4X-стратегій (Civilization, Stellaris, Europa Universalis тощо) та розпродаж ізометричних ігор (Disco Elysium, Wasteland та інші).
