У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%

У Steam триває 4X Fest Steam Sale 2025 — щорічний розпродаж, присвячений стратегічним іграм жанру 4X (досліджуй, розширюй, експлуатуй, знищуй).
В акції беруть участі як AAA-проєкти, так і інді-стратегії. Там за приємними знижками можна знайти найвідоміші франшизи, наприклад, Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations. Разом з цим можна поритися на сторінці фестивалю та пошукати демоверсії майбутніх релізів.
Розпродаж триватиме тиждень — з 11 серпня по 18 серпня. За розкладом фестивалів, надалі нас чекають шутери від третьої особи зі знижками, а також за кілька днів Ukrainian Games Festival.
Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших
- Age of Wonders 4 — ₴731 (-40%)
- Galactic Civilizations 4 — ₴717 (-50%)
- ZEPHON — ₴449 (-25%)
- Victoria 3 — ₴365 (-70%)
- Dune: Spice Wars — ₴280 (-60%)
- Heroes of Science and Fiction (Early Access Game) — ₴257 (-50%)
- Age of Wonders: Planetfall — ₴247 (-66%)
- Stellaris — ₴244 (-75%)
- X4: Foundations — ₴231 (-75%)
- SpellForce: Conquest of Eo — ₴198 (-67%)
- Yield! Fall of Rome — ₴199 (-50%)
- Galactic Civilizations 3 — ₴191 (-67%)
- Europa Universalis 4 — ₴121 (-90%)
- Rise Of The White Sun — ₴110 (-70%)
- Fallen Enchantress: Legendary Heroes — ₴99 (-80%)
- Sid Meier’s Civilization 5 — ₴97 (-75%)
- Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War — ₴74 (-90%)
- Hearts of Iron 3 — ₴62 (-75%)
- Northgard — ₴60 (-84%)
- Sid Meier’s Civilization 6 — ₴52 (-90%)
Паралельно Valve готується до 2026 року, тому вже відомо, які розпродажі нас чекають в першій половині 2026-го.
