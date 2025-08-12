Новини Ігри 12.08.2025 comment views icon

У Steamується фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%

Маргарита Юзяк

У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
У Steam триває 4X Fest Steam Sale 2025 — щорічний розпродаж, присвячений стратегічним іграм жанру 4X (досліджуй, розширюй, експлуатуй, знищуй).

В акції беруть участі як AAA-проєкти, так і інді-стратегії. Там за приємними знижками можна знайти найвідоміші франшизи, наприклад, Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations. Разом з цим можна поритися на сторінці фестивалю та пошукати демоверсії майбутніх релізів.

Розпродаж триватиме тиждень — з 11 серпня по 18 серпня. За розкладом фестивалів, надалі нас чекають шутери від третьої особи зі знижками, а також за кілька днів Ukrainian Games Festival.

Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Паралельно Valve готується до 2026 року, тому вже відомо, які розпродажі нас чекають в першій половині 2026-го.

