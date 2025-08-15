Новини Ігри 15.08.2025 comment views icon

Маргарита Юзяк

У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Ukrainian Games Festival 2025 / Steam

14 серпня в Steam стартував Фестиваль українських ігор — знижки на різноманітні проєкти сягають до 90%. Плюс можна знайти чимало демоверсій.

Цього року розробники виставили понад 480 українських ігор, а також 17 свіжих релізів. Серед них DoD, The Road of Dust and Sorrow, Valkyrie Iteration, Desktop Atari та Rhythm Katana Dance, а також багато інших. За знижками можна знайти 200+ ігор зі знижками, а ще є окремий розділ з 120+ демками, з яких багато опублікували спеціально до старту фестивалю.

Фестиваль триває з 14 по 21 серпня (до 20:00 за Києвом), а розпродаж — до 18 серпня. Протягом тижня розробники ще будуть радувати новими анонсами та інсайдами про свої проєкти.

Список ігор на Фестивалі українських ігор від дорожчих до дешевших

Паралельно в Steam триває фестиваль 4X-стратегій, де за приємними цінами віддають різноманітні стратегії типу Civilization, Stellaris, Europa Universalis тощо. А ще платформа оголосила розпродаж ізометричних ігор, серед яких Disco Elysium, Wasteland та інші.

