У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%

14 серпня в Steam стартував Фестиваль українських ігор — знижки на різноманітні проєкти сягають до 90%. Плюс можна знайти чимало демоверсій.
Цього року розробники виставили понад 480 українських ігор, а також 17 свіжих релізів. Серед них DoD, The Road of Dust and Sorrow, Valkyrie Iteration, Desktop Atari та Rhythm Katana Dance, а також багато інших. За знижками можна знайти 200+ ігор зі знижками, а ще є окремий розділ з 120+ демками, з яких багато опублікували спеціально до старту фестивалю.
Фестиваль триває з 14 по 21 серпня (до 20:00 за Києвом), а розпродаж — до 18 серпня. Протягом тижня розробники ще будуть радувати новими анонсами та інсайдами про свої проєкти.
Список ігор на Фестивалі українських ігор від дорожчих до дешевших
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ₴979 (-30%)
- The Sinking City Remastered — ₴330 (-70%)
- Through the Nightmares — ₴319 (-20%)
- Menace from the Deep — ₴241 (-33%)
- Becastled – Early Access — ₴217 (-33%)
- MeMic — ₴112 (-40%)
- Blessed Burden — ₴101 (-40%)
- COLD DEPTH – Early Access — ₴101 (-40%)
- STONKS-9800 – Early Access — ₴100 (-33%)
- Cossacks 3 — ₴94 (-66%)
- Farlanders — ₴91 (-60%)
- Hunt and Fight — ₴89 (-40%)
- Metro: Last Light Redux — ₴79 (-85%)
- Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter — ₴49 (-90%)
- Shapik: The Moon Quest — ₴44 (-70%)
Паралельно в Steam триває фестиваль 4X-стратегій, де за приємними цінами віддають різноманітні стратегії типу Civilization, Stellaris, Europa Universalis тощо. А ще платформа оголосила розпродаж ізометричних ігор, серед яких Disco Elysium, Wasteland та інші.
