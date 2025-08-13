В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%

Disco Elysium

У Steam розпочався фестиваль ізометричних ігор — для фанатів RPG, стратегій та інді-проєктів з видом зверху.

На розпродажі можна знайти класичні та популярні RPG на кшталт Disco Elysium, Wasteland та інші. Але та сама Pillars of Eternity, яка нещодавно вперше за 10 років отримала величезне оновлення, поки що не буде продаватися за нижчою ціною. Нижче ITC.ua традиційно зібрав перелік ігор зі знижками, а деякі з них мають демоверсію — які саме ми позначили.

Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Акція триватиме до 18 серпня. Паралельно в Steam триває фестиваль 4X-стратегій, де за приємними цінами віддають різноманітні стратегії. Зокрема зі знижками можна знайти Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations та інші тайтли. Також Valve готується до 2026 року — вже відомо, які розпродажі заплановано на першу половину 2026-го.