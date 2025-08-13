В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%

У Steam розпочався фестиваль ізометричних ігор — для фанатів RPG, стратегій та інді-проєктів з видом зверху.
На розпродажі можна знайти класичні та популярні RPG на кшталт Disco Elysium, Wasteland та інші. Але та сама Pillars of Eternity, яка нещодавно вперше за 10 років отримала величезне оновлення, поки що не буде продаватися за нижчою ціною. Нижче ITC.ua традиційно зібрав перелік ігор зі знижками, а деякі з них мають демоверсію — які саме ми позначили.
Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших
- The Thaumaturge — ₴350 (-50%)
- Broken Roads — ₴280 (-60%)
- Bloomtown: A Different Story + Demo — ₴257 (-50%)
- Sovereign Syndicate — ₴207 (-50%)
- Dark Envoy — ₴198 (-67%)
- Gamedec – Definitive Edition — ₴180 (-70%)
- Solasta: Crown of the Magister — ₴180 (-70%)
- Disco Elysium — ₴119 (-75%)
- Wasteland 3 — ₴115 (-80%)
- The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos — ₴85 (-80%)
- Wasteland 2: Director’s Cut — ₴75 (-80%)
- Wantless : Solace at World’s End + Demo — ₴75 (-80%)
- Tower of Time — ₴70 (-86%)
- For The King — ₴55 (-80%)
Акція триватиме до 18 серпня. Паралельно в Steam триває фестиваль 4X-стратегій, де за приємними цінами віддають різноманітні стратегії. Зокрема зі знижками можна знайти Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations та інші тайтли. Також Valve готується до 2026 року — вже відомо, які розпродажі заплановано на першу половину 2026-го.
