Новини Ігри 13.08.2025 comment views icon

В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
Disco Elysium

У Steam розпочався фестиваль ізометричних ігор — для фанатів RPG, стратегій та інді-проєктів з видом зверху.

На розпродажі можна знайти класичні та популярні RPG на кшталт Disco Elysium, Wasteland та інші. Але та сама Pillars of Eternity, яка нещодавно вперше за 10 років отримала величезне оновлення, поки що не буде продаватися за нижчою ціною. Нижче ITC.ua традиційно зібрав перелік ігор зі знижками, а деякі з них мають демоверсію — які саме ми позначили.

Знижки на розпродажі в Steam від дорожчих до дешевших

Акція триватиме до 18 серпня. Паралельно в Steam триває фестиваль 4X-стратегій, де за приємними цінами віддають різноманітні стратегії. Зокрема зі знижками можна знайти Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations та інші тайтли. Також Valve готується до 2026 року — вже відомо, які розпродажі заплановано на першу половину 2026-го.

Популярні новини

arrow left
arrow right
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
"Старі" геймери витрачають більше грошей на відеоігри, аніж молодь — звіт Circana
Для модів на S.T.A.L.K.E.R. 2 знадобиться окремий SSD — Zone Kit важить майже 700 ГБ
Ажіотаж навколо Witcher 4 зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
Вірусну зраду з концерту Coldplay перетворили на відеогру
Для 007 First Light про молодого Бонда планують динамічні місії — на кшталт «невловимих цілей» Hitman
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Статистика Death Stranding 2 показує, що гравцям подобається рятувати кенгуру за допомогою драбин
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Перші кадри геймплею The Blood of Dawnwalker — бійня з вампірами в Карпатах від геймдиректора Witcher 3
Трейлер і 11 хвилин геймплею Little Nightmares 3 — дуже моторошний Карнавал, два нові персонажі і реліз у жовтні
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані
«Знищення грошей та часу»: Гейб Ньюелл з Valve розкритикував бізнес-модель «спочатку презентація, а потім думати, як втілити»
У Steam розпочався «Фестиваль автоматизації» зі знижками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory та інші
Перший тизер горор-гри Dead Take — дві «найбільші» зірки у світі відеоігор і вайби Тайлера Дердена
Sony оголосила безплатну роздачу Diablo 4 на 15‑ту річницю PS Plus
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати