Новини Пристрої 29.07.2025 comment views icon

Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника

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Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Складаний, але не ламкий Samsung Galaxy Fold7 / YouTube JerryRigEverything

Більшість популярних смартфонів після свого виходу проходять знаменитий «тест на міцність» від JerryRigEverything. Певно, найцікавіше, як цей тест переживають складані моделі, які мають не найкращу репутацію в плані надійності. Тепер настав час Galaxy Fold7 побувати в руках Зака Нельсона та пройти різноманітні випробування.

Як і в попередніх тестах, смартфон піддається спробам подряпати обидва екрана, впливу абразивних матеріалів, вогню та спробам силового згинання. На перший погляд, Galaxy Fold7 був приречений: він ще тонший і легший, ніж Fold6, має оновлену задню панель, але не отримав покращеного захисту від пилу й вологи — все ті ж IP48. До того ж, торішній Fold6 серйозно підкачав саме в цих тестах: пил потрапляв у шарніри, а під час розбирання апарат навіть загорівся. Здавалось, Fold7 чекає схожа доля.

Але все сталося інакше.

Усі стандартні випробування смартфон пройшов передбачувано. Зовнішній дисплей дряпається предметами з твердістю на рівні 6 за шкалою Мооса — це стандартно для захисного скла. Внутрішній екран більш вразливий — його можна пошкодити навіть нігтем. Алюмінієва рамка піддається подряпинам, якщо потерти її ножем, але в умовах щоденного використання витримує нормально. Після тесту запальничкою обидва OLED-дисплеї залишаються з постійними слідами, як і більшість сучасних екранів на базі цієї технології.

Найцікавіше почалося, коли смартфон засипали піском і кілька разів відкривали-закривали. Хоча JerryRigEverything і не закривав Fold7 повністю, щоби уникнути потрапляння великих частинок у петлю, пристрій вийшов з випробування практично неушкодженим.

Шарнір більше не видає страшного скреготу, як торік. Звук далекий від ідеального, але й до катастрофи не дотягує. Це суттєвий прогрес.

І навіть найнебезпечніший момент — силове згинання руками з обох боків — Fold7 витримав. Навіть коли заднє скло почало відходити від корпусу, воно знову стало на місце після зменшення тиску. Усе це при товщині корпусу лише 8,9 мм. Це справді вражає.

Отже, Samsung зробила великий крок уперед у складаних смартфонах. З моменту виходу першого Galaxy Fold у 2019 році конструкція стала помітно міцнішою. Так, внутрішній екран усе ще дуже чутливий до подряпин, але загалом Fold7 показує рівень витривалості, порівнянний із класичними моноблочними флагманами.

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Джерело: 9to5google

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