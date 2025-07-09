Новини Пристрої 09.07.2025 о 18:52 comment views icon

Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн

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Андрій Русанов

Автор сайту

Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн
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Samsung зробила великий крок вперед у виробництві складаних телефонів з новим Fold. Тонкий та легкий Samsung Galaxy Fold7 отримав більші екрани та камеру на 200 МП.

Компанії вдалося зменшити вагу телефона на 24 г порівняно з Fold6 на 24 г — він важить 215 г. Новий шарнір Armor FlexHinge та алюмінієвий каркас корпусу Armor Aluminum допомогли Fold7 стати тоншим. У складеному стані він завтовшки 8,9 мм (72,8 x 158,4 x 8,9 мм), а половинки мають розмір лише 4,2 мм (143,2 x 158,4 x 4,2 мм у відкритому стані). Samsung створила достойну конкуренцію таким апаратам, як найновіші Honor Magic V5 або Vivo X Fold5.

Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн

Дисплеї Galaxy Fold7 помітно збільшилися. Діагональ головного екрана дорівнює 8” (2184×1968, 368 ppi), а зовнішній зріс до 6,5” (2520×1080, 422 ppi) та співвідношення сторін 21:9, що робить його зручнішим. Дисплеї отримали матрицю Dynamic AMOLED 2x зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц та яскравістю 2600 ніт. Менший екран захищений Gorilla Glass Ceramic 2 та має 10 МП фронтальну камеру (F2.2, розмір пікселя: 1.12μm, FOV: 85˚). Задня панель телефона захищена Gorilla Glass Victus 2.

Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн

Головний дисплей створений з використанням ультратонкого скла UTG, захист на 50% товщий, ніж у попередника. Камера на великому екрані переїхала з-під дисплею до верху його правої половини, та тепер являє собою звичайну цятку з датчиком 10 МП (F2.2, розмір пікселя: 1.12μm, FOV: 100˚). Ще одним технологічним спрощенням стала відсутність підтримки S Pen.

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Основна камера на 200 МП оснащена сенсором ISOCELL HP2, як і Galaxy S25 Ultra. Він має еквівалент 24 мм 1/1.3 дюйма (квадропіксель AF, OIS, F1.7, розмір пікселя: 0.6μm, FOV: 85˚) Ще дві камери — 10 МП телеоб’єктив з потрійним оптичним збільшенням (PDAF, OIS, F2.4, розмір пікселя: 1.0μm, FOV: 36˚, 67 мм) та новий 12 МП надширококутний модуль (подвійний піксель AF, F2.2, розмір пікселя: 1.4μm, FOV: 120˚, 12 мм).

Всередині смартфона працює Snapdragon 8 Elite, разом з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ накопичувачем даних. Fold7 підтримує останні бездротові стандарти Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Його живить акумулятор на 4400 мАг з дротовим заряджанням 25 Вт, бездротовою зарядкою 15 Вт та зворотною бездротовою зарядкою 4,5 Вт.

В Україні Samsung Galaxy Fold7 доступний у сріблясто-блакитному, глибокому чорному та сріблясто-сірому кольорах. Його власники отримають ОС Android 16 з інтерфейсом One UI 8. Ціна стартує від 84 999 грн, передзамовлення відкрито вже сьогодні.

Джерела: Samsung, GSMArena

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.

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