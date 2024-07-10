Samsung Galaxy Z Fold 6: незначні апаратні оновлення, штучний інтелект та на $100 вища ціна (від 80 тис. грн)

Samsung представила свій новий складаний смартфон Galaxy Z Fold 6. Модель 2024 року отримала незначні оновлення. Вона трохи міцніша, трохи легша та має кілька незначних модернізацій. Проте новинка коштує дорожче за своїх попередників.
Samsung Galaxy Z Fold 6 перейшов на новий процесор Snapdragon 8 Gen 3, спеціально оптимізований для Samsung. Для його охолодження використовується збільшена випарна камера. Пристрій містить 12 ГБ оперативної пам’яті, а місткість сховища може становити 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Місткість батареї залишається незмінною ще з часів Fold 3 й становить 4400 мАг.
Телефон став трохи міцнішим, має кращу стійкість до падінь завдяки вдосконаленню конструкції петлі та матеріалів. Внутрішнє гнучке скло також міцніше. Пристрій має рейтинг IP48. Це краще у порівнянні з попереднім рейтингом IPX8, де X вказує на відсутність стійкості до пилу. Але цифра 4 означає, що пристрої офіційно захищені від сторонніх предметів розміром 1 мм і більше, а не від пилу.
Нова модель Galaxy Z Fold 6 отримала трохи більший зовнішній дисплей – 6,3 дюйма проти 6,2 дюйма у попередника. Екран став ширшим і має співвідношення сторін 22.1:9. Роздільна здатність становить 2376×968 пікселів, а частота оновлення – 120 Гц. Розмір внутрішнього дисплея в розкладеному вигляді не змінився і становить 7,6 дюйма. Однак дисплей теж став ширшим і ближчим до квадратного – співвідношення 20.9:18 з роздільною здатністю 2160×1856 пікселів. Максимальна яскравість становить 2600 ніт.
Камери майже не змінились у порівнянні з попередником. Користувачам доступний 50-мегапіксельний головний модуль та 10-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним оптичним зумом. Оновлена надширококутна 12-мегапіксельна камера забезпечує кращу якість при зніманні в умовах слабкого освітлення.
Samsung Galaxy Z Fold 6 став тоншим. Розміри пристрою в складеному вигляді становлять 68,1×153,5×12,1 мм, у розкладеному – 132,6×153,5×5,6 мм. Вага зменшилася з 253 г у Fold 5 до 239 г.
Galaxy Z Fold 6 матиме функції штучного інтелекту Galaxy AI, які дебютували в серії Galaxy S24 на початку цього року. Однак унікальною перевагою нових складаних пристроїв Samsung є можливість показувати переклади на зовнішньому дисплеї. S Pen на Fold 6 також зможе інтегруватися з функціями Galaxy AI через Smart Select і Sketch to image, які використовують генеративний ШІ для створення зображення на основі грубого креслення. Як і пристрої серії S24, новинка отримуватиме оновлення ОС та безпеки протягом 7 років.
Samsung почне продавати Galaxy Z Fold 6 з 24 липня, а попередні замовлення можна оформити вже сьогодні, починаючи від $1899 (79 999 грн в Україні). Це на $100 більше, ніж Galaxy Z Fold 5 (і Fold 4, і Fold 3).
Джерело: The Verge, 9to5google
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: