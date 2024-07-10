Samsung Galaxy Z Fold 6: незначні апаратні оновлення, штучний інтелект та на $100 вища ціна (від 80 тис. грн)

Samsung представила свій новий складаний смартфон Galaxy Z Fold 6. Модель 2024 року отримала незначні оновлення. Вона трохи міцніша, трохи легша та має кілька незначних модернізацій. Проте новинка коштує дорожче за своїх попередників.

Samsung Galaxy Z Fold 6 перейшов на новий процесор Snapdragon 8 Gen 3, спеціально оптимізований для Samsung. Для його охолодження використовується збільшена випарна камера. Пристрій містить 12 ГБ оперативної пам’яті, а місткість сховища може становити 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Місткість батареї залишається незмінною ще з часів Fold 3 й становить 4400 мАг.

Телефон став трохи міцнішим, має кращу стійкість до падінь завдяки вдосконаленню конструкції петлі та матеріалів. Внутрішнє гнучке скло також міцніше. Пристрій має рейтинг IP48. Це краще у порівнянні з попереднім рейтингом IPX8, де X вказує на відсутність стійкості до пилу. Але цифра 4 означає, що пристрої офіційно захищені від сторонніх предметів розміром 1 мм і більше, а не від пилу.

Нова модель Galaxy Z Fold 6 отримала трохи більший зовнішній дисплей – 6,3 дюйма проти 6,2 дюйма у попередника. Екран став ширшим і має співвідношення сторін 22.1:9. Роздільна здатність становить 2376×968 пікселів, а частота оновлення – 120 Гц. Розмір внутрішнього дисплея в розкладеному вигляді не змінився і становить 7,6 дюйма. Однак дисплей теж став ширшим і ближчим до квадратного – співвідношення 20.9:18 з роздільною здатністю 2160×1856 пікселів. Максимальна яскравість становить 2600 ніт.

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Камери майже не змінились у порівнянні з попередником. Користувачам доступний 50-мегапіксельний головний модуль та 10-мегапіксельний телефото модуль з 3-кратним оптичним зумом. Оновлена надширококутна 12-мегапіксельна камера забезпечує кращу якість при зніманні в умовах слабкого освітлення.

Samsung Galaxy Z Fold 6 став тоншим. Розміри пристрою в складеному вигляді становлять 68,1×153,5×12,1 мм, у розкладеному – 132,6×153,5×5,6 мм. Вага зменшилася з 253 г у Fold 5 до 239 г.

Galaxy Z Fold 6 матиме функції штучного інтелекту Galaxy AI, які дебютували в серії Galaxy S24 на початку цього року. Однак унікальною перевагою нових складаних пристроїв Samsung є можливість показувати переклади на зовнішньому дисплеї. S Pen на Fold 6 також зможе інтегруватися з функціями Galaxy AI через Smart Select і Sketch to image, які використовують генеративний ШІ для створення зображення на основі грубого креслення. Як і пристрої серії S24, новинка отримуватиме оновлення ОС та безпеки протягом 7 років.

Samsung почне продавати Galaxy Z Fold 6 з 24 липня, а попередні замовлення можна оформити вже сьогодні, починаючи від $1899 (79 999 грн в Україні). Це на $100 більше, ніж Galaxy Z Fold 5 (і Fold 4, і Fold 3).

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Джерело: The Verge, 9to5google

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