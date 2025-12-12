Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора

Смартфон Galaxy TriFold / Samsung

Власники нового трискладаного смартфона Samsung Galaxy TriFold бонусом отриали функцію “Другий екран”. До маленького дисплея ноутбуків можна доєднати ще один маленький дисплей.

Samsung виконує обіцянку, котру давала ще з виходом звичайних складаних телефонів — створити пристрій, котрий насправді перетворюватиметься на планшет, з розширеною функціональністю. Розкладання смартфона дасть користувачу додатковий 10” екран, котрий можна буде під’єднати до ПК з Windows.

Офіційно відомо, що програмне забезпечення TriFold сприйматиме розгорнутий екран як планшет. Це дозволить запустити на апараті десктопний режим DeX без необхідності підключення монітора. Samsung початково рекламувала його як перший смартфон з підтримкою автономного DeX. Також телефон підтримує розширений режим для проєктування екрана телефону на зовнішній монітор. Однак Samsung не згадала, що можливий і зворотний режим: користувач може розширити екран ПК на Galaxy TriFold.

Режим “Другий екран” також перейшов на “розкладачку” з планшетів Samsung. Бездротовий зовнішній монітор для ПК з Windows працює через стандарт під’єднання Miracast. Доки у налаштуваннях телефона відкрита вкладка “Другий екран”, Windows може виявити дисплей. Підключення можна ініціювати через “Налаштування” > “Система” > “Дисплей” > “Підключення до бездротового дисплея”, або комбінацією Windows + K, кора відкриває меню Cast.

Встановлення програми Samsung Second Screen на ПК відкриває доступ до розширених опцій, як керування співвідношенням сторін, синхронізація живлення та налаштування автоматичного підключення. Хоча базова функціональність монітора працює й без цього, додаткові можливості спрощують роботу під час регулярного використання режиму.

Джерело: Android Authority