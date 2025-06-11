Android 16 QPR1 beta 2 отримала десктопний режим та вікна, яких немає у релізі

ht;bv hj,jxjuj cnjke e Android 16 QPR1 beta 2 / Google

Майже одночасно з офіційним релізом Android 16 вийшла версія операційної системи QPR1 beta 2, яка отримала дуже очікувані функції «дорослого» робочого столу.

Для розуміння контексту навколо Android 16 нагадаємо, що днями Apple представила iOS 26 та iPadOS 26. Обидві отримали візуальний стиль Liquid Glass, та мабуть, найважливіше, що на iPad тепер є багатозадачність. Вікна, Menu Bar, більш просунутий файловий менеджер та інші деталі роблять з планшета майже десктоп. Водночас Android 16 «недоотримала» ані завершеної зміни дизайну, ані вікон та десктопного режиму, аналогічного Samsung DeX. Останні дві зміни вносить друга бета QPR1.

Отже, Android 16 QPR1 beta 2 отримала нові можливості роботи з вікнами програм та моніторами, подібні до тих, які є на DeX або ПК, після неодноразових заяв Google про співпрацю з Samsung у цьому напрямку. В інтерфейсі Android з монітором тепер є нижня панель завдань з піктограмами програм, а також верхня прозора панель, котра відтворює час та статуси, як на смартфоні.

Вікна розтягуються та плавно переміщуються екраном, доступні кілька робочих столів. На демонстрації можна помітити курсор, який висвітлює підказки під час наведення на значки. Важливо, що режим працює не тільки на моніторі, а й на планшеті. Щобільше, коли планшет підключений до монітора, робочий простір розширюється на обидва пристрої — аналогічний режим є в Windows. Так, можна відкривати кілька вікон однієї й тієї ж програми.

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Щоб спробувати режим робочого столу Android, потрібний Pixel 8 або новіший смартфон Google з Android 16 QPR1 Beta 2 (і участь у програмі бета-тестування, звісно ж). Треба увімкнути функції робочого столу в налаштуваннях розробника, після цього можна під’єднати телефон до зовнішнього дисплея за допомогою DisplayPort через USB-C. Новий режим роботи може стати справжньою революцією Android — смартфони будуть здатні витіснити ПК з багатьох сценаріїв використання.

Джерело: Android Police