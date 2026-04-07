Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери

Андрій Шадрін

Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Image: Android Central

Samsung дотримувався однакової тризначної лінійки Galaxy S починаючи з 2020 року: стандартна, Plus та Ultra. Galaxy S27 збирається змінити це. Чотири моделі Galaxy S27 вже в дорозі, і одна з них займе ідеальне місце між Plus та Ultra.


За даними галузевих джерел, про які першим повідомив витік від Ice Universe у X, підрозділ Samsung Mobile eXperience вирішив додати нову модель “Pro” до серії Galaxy S27, розширивши флагманську лінійку до чотирьох моделей: Galaxy S27, S27+, S27 Pro та S27 Ultra.

Що таке Galaxy S27 Pro?

Думайте про нього як про Samsung Galaxy Ultra без S Pen. Це не заміна для Plus, а новий преміальний варіант, що займає місце між Plus та Ultra. Ідеальний телефон для того, хто потребує функцій Ultra, але ніколи не користувався S Pen. Це також може призвести до зниження ціни, що зробить пристрій ще привабливішим.

Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Дані: Х

Галузевий інсайдер підтвердив, що конкретні деталі, як-от розмір дисплея, ще уточнюються, але загальний напрямок зрозумілий. Функції, які раніше були ексклюзивними для Ultra, включаючи екран конфіденційності, що викликав жваву реакцію на Galaxy S26 Ultra, очікується, будуть розширені на моделі Pro та Ultra наступного покоління.

Це відповідь Samsung на Apple?

Apple наразі формує свою лінійку з чотирьох моделей: стандартна, Air, Pro та Pro Max. Згідно з публікацією Ice Universe, деякі аналітики вважають, що Samsung може намагатися повторити цю стратегію. Однак, враховуючи слабкі продажі S25 Edge, компанія вирішила зробити ставку на модель Pro, а не на тонку версію.


Кілька слів про S Pen

Якщо ви сподіваєтесь, що Samsung змінить курс щодо видалення Bluetooth з S Pen — не варто тішити себе ілюзіями. Samsung прибрала функцію Bluetooth з S Pen у Galaxy S25 Ultra, посилаючись на низький рівень використання, і S26 Ultra продовжив цю тенденцію. Включення S27 Pro дає Samsung певну свободу для повернення цих функцій, але не варто чекати на це.

Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Дані: Х

Samsung підтвердила рецензенту Майклу Фішеру, що менше 1% покупців використовували функції Bluetooth — саме тому апаратне забезпечення було прибране. Навряд чи компанія найближчим часом повернеться до цього питання.

Що ще відомо?

Згідно з повідомленням корейського видання ETNews, Samsung вже офіційно сформував план щодо випуску серії Galaxy S27 у чотирьох моделях замість звичних трьох. Це буде вже вдруге, коли Samsung експериментує з чотиримодельною флагманською лінійкою. Серія Galaxy S25 вже включала Galaxy S25 Edge, орієнтований на надтонкий корпус. Однак Galaxy S27 Pro, на відміну від нього, має зосередитися на наданні функцій рівня Ultra у більш компактному форм-факторі.

Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Image: Android Central

Раніше Samsung також розглядала варіант перейменування базового Galaxy S26 на S26 Pro, але цього так і не сталося — та модель мала зберегти ті самі розміри й характеристики, що й стандартна версія. Цього разу Galaxy S27 Pro позиціонується як повністю нова модель, а не просто перейменований варіант існуючої.

Лінійка Samsung Galaxy S27 отримає нову модель Pro, і це Ultra без S Pen, — інсайдери
Image: Digital Trends

За даними видання 9to5Google, Galaxy S27 Pro може отримати 200-мегапіксельну основну камеру — таку саму, як і в S27 Ultra. Наразі це лише припущення аналітиків, оскільки офіційних підтверджень щодо камерного модуля Pro-версії не надходило. Водночас стандартні моделі S27 та S27+, за прогнозами, збережуть попередню конфігурацію: 50 МП основна камера, 12 МП ширококутна та 10 МП телефото з 3-кратним оптичним зумом.

Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою

