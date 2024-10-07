Samsung переведе всі смартфони Galaxy S25 на чипи Snapdragon, оскільки не може виготовити достатньо Exynos 2500

Очікувалося, що Samsung випустить флагманську серію смартфонів Galaxy S25 у січні 2025 року з чипами Exynos для звичайних моделей та версій Plus, а для модифікації Ultra планувалося використовувати процесори Snapdragon. Але ці плани спіткала невдача.

Публікації в ЗМІ Південної Кореї свідчать, що компанії доведеться використовувати чипи Snapdragon для всієї лінійки смартфонів Galaxy S25. Причина полягає в тому, що Samsung стикається з низькою нормою виходу придатних чипів Exynos 2500. Тому компанія, швидше за все, може бути не в змозі вчасно виготовити достатню кількість власних процесорів для запуску відповідних версій.

Згідно з даними Business Korea, Samsung Foundry має «низький вихід придатних чипів» за нормами 3-нм техпроцесу, але видання не змогло назвати точні цифри. У виробництві чипів вихід придатної продукції ніколи не буває 100%, оскільки прямокутний чіп вирізається з круглої пластини, і завжди є відходи. Що ще важливіше, не всі чипи проходять сертифікацію якості, і тому норма виходу придатної продукції відрізняється від виробничої лінії до виробничої лінії.

Якщо ця інформація підтвердиться й Samsung справді перейде на процесори Snapdragon 8 Gen 4, це стане ще одним ударом для напівпровідникового бізнесу компанії. Samsung вже втратила замовлення від Nvidia та Apple, оскільки ці компанії звернулися до TSMC за виготовленням чипів з підтримкою штучного інтелекту.

Джерело: gsmarena

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