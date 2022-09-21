Саудівська Аравія відправить астронавтів на МКС — вона купила два місця у оператора Axiom Space на майбутні місії Crew Dragon

Саудівська Аравія уклала угоду з Axiom Space — компанією, яка займається організацією та управлінням приватних польотів американських космічних кораблів. За умовами договору космічний корабель SpaceX має доставити двох саудівських астронавтів на Міжнародну космічну станцію вже наступного року.

Контракт було укладено на початку 2022 року, тим самим Саудівська Аравія стала останньою країною Перської затоки, яка зміцнила зв’язки із приватними американськими космічними компаніями. За кожне місце у космічному кораблі SpaceX Crew Dragon країна заплатила по 55 мільйонів доларів.

За умовами угоди вже на початку 2023 року астронавтів відправлять на МКС, де вони перебуватимуть протягом тижня. Космічні дослідники з Саудівської Аравії приєднаються до двох американців — колишнього астронавта NASA Пеггі Вітсона і автогонщика-інвестора Джона Шоффнера.

Місія з назвою Ax-2 стане другим космічним польотом, організованим Axiom. Перший компанія здійснила у квітні, відправивши на космічну станцію екіпаж із чотирьох осіб на борту капсули SpaceX Crew Dragon, серед них — канадський інвестор та ізраїльський бізнесмен.

Присутність приватних астронавтів на борту Ax-2 ще має схвалити група під головуванням NASA, до якої входять зацікавлені сторони та країни, які беруть участь у роботі космічної станції, такі як Канада, Японія, росія та Європейське космічне агентство. Однак джерело, близьке до групи, сказало, що місія, швидше за все, отримає схвалення.

Приватні американські компанії все частіше залучають для відправлення астронавтів на МКС, тоді як NASA зосереджує всі зусилля на реалізації місячної місії Artemis.

Для Axiom та інших космічних компаній укладання угод з іноземними урядами є життєво важливим для підтримки бізнесу з відправлення людей до космосу. Це розкіш, яку можуть дозволити собі дуже багаті шукачі пригод та країни, для яких це важливо з погляду національного престижу – ось як Саудівська Аравія. Ще одну важливу угоду Axiom уклала з Туреччиною — наприкінці 2023 року в космос запустять перших астронавтів із цієї країни, а місія, ймовірно, отримає назву Ax-3.

Однак в Axiom є і більш глобальні цілі – як, наприклад, розгортання власної приватної космічної станції вже до середини десятиліття. Її модулі спочатку прикріплять до МКС, а потім виведуть в окрему структуру.

Нагадаємо, що напередодні виведення з експлуатації МКС у 2031 році NASA уклало контракти із чотирма компаніями, які займуться створенням приватних космічних станцій. У списку – Axiom Space, Blue Origin та Northrop Grumman. Найбільший контракт на суму 160 мільйонів доларів отримала Voyager.

Джерело: Reuters