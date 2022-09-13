NASA полагодила ракету SLS місії Artemis 1 для безпілотного обльоту Місяця — тестову заправку заплановано на 21 вересня

Інженери NASA успішно замінили негерметичні ущільнювачі в паливній системі ракети SLS — це має усунути проблему з витоком водню у 8-дюймовому трубопроводі, що веде до основного ступеня 100-метрової надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS). Саме через цю несправність 3 вересня було скасовано запуск місії Artemis 1. Ущільнювачі також замінили на 4-дюймовому водневому випускному трубопроводі, який завадив більш ранньому плановому запуску 29 серпня.

Попередньо на 21 вересня заплановано тестову заправку ракети паливом — її наповнять 2 786 063 літрами рідкого водню та кисню. Після цього NASA зможуть випробувати ракету на прокачування при швидкому запуску. Чотири основні двигуни SLS доведуть до температури мінус 420 градусів за Фаренгейтом (мінус 251 градус Цельсія), щоб підготувати їх до переохолодження палива. Цей тест не вдалося провести під час двох попередніх спроб запуску.

Безпосередньо запуск місії Artemis 1 наразі попередньо заплановано на 27 вересня або 3 жовтня (резервна дата). Все залежатиме безпосередньо від результатів майбутніх випробувань та рішення Космічних сил США. Згідно з умовами останніх, NASA повинні випробовувати SLS кожні 25 днів — фактично ракета повинна вирушати зі стартового майданчика в ангар. Раніше на це відводилося лише 20 днів.

Artemis 1 — стане першим випробувальним польотом NASA у рамках місії Artemis, спрямованої на повернення астронавтів на Місяць до 2025 року. Перший політ повинен випробувати систему космічного запуску ракети та її космічного корабля, щоб переконатися у їхній безпеці для космонавтів. Після запуску Artemis 1 проведе понад місяць у польоті, здійснивши петлю навколо природного супутника Землі на довгій орбіті, а потім повернеться на нашу планету, приземлившись у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

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Джерело: NASA