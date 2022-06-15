СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів в так званих «л/днр»

Служба безпеки України повідомила про блокування діяльності київської ІТ-компанії, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України.

Кіберфахівці СБУ встановили, що ця фірма, ім’я якої не зазначається, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів. Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.

Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних «замовників» послуг були захоплені окупантами підприємства й установи газо- та водопостачання.

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