Шанувальники аніме відроджують популярність Blu-ray та DVD-дисків

Продюсерські студії все ще регулярно випускають свої найновіші, найкращі фільми та серіали на DVD та Blu-ray. Але стає дедалі зрозуміліше, що фізичні носії вже не є настільки пріоритетними, як раніше для великих голлівудських гравців.

Але все ще існує жменька невеликих аніме-компаній, які працюють над тим, щоб дати шанувальникам якісні фізичні релізи, яких вони прагнуть. І коли стало зрозуміло, що глядачам не варто очікувати, що їхні улюблені стрімінгові фільми завжди будуть доступні, робота цих невеликих компаній зі збереження улюблених творів і буквального донесення їх до рук людей є важливішою, ніж будь-коли, повідомляє The Verge.

Такі бренди, як Funimation, Viz Media та Discotek, зазвичай асоціюються з нещодавно відреставрованою класикою аніме. І саме завдяки партнерству з такими постпродакшн-компаніями, як MediaOCD, вони мають змогу виводити такі проєкти на ринок у вигляді фізичних дисків. За словами засновника та генерального директора MediaOCD Джастіна Севакіса, багато нішевих видавництв досягли успіху, граючи саме з невеликими, пристрасними спільнотами фанатів, які хочуть володіти частиною медіа, яке вони люблять. Хоча великі студії зазвичай не розглядають фізичні релізи для проєктів, які, як очікується, не продадуть щонайменше 50 000 одиниць, за словами Севакіса, «хороший нішевий хіт на Blu-ray продасться приблизно за 5 000».

Ми не говоримо про величезні цифри. Але це 5 000 людей, які дійсно полюбили це аніме, шоу чи щось подібне. І оскільки вони захоплені ідеєю фізичного володіння такими носіями, я вважаю, що ми — люди, які випускають ці продукти — повинні зробити щось особливе та остаточне.

У 2023 році найбільш продаваний у США DVD-диск «Чорна пантера: Ваканда назавжди» розійшовся накладом трохи понад 300 000 одиниць — далеко не мільйони, які підіймали фільми в чартах ще десять років тому.

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