Sharge Disk Pro: універсальний хаб SSD з розмірами кредитки

Вадим Карпусь

Компанія Sharge представила Disk Pro — компактний портативний SSD-хаб, який поєднує твердотілий накопичувач, багатопортовий док і активну систему охолодження. Виробник називає його першим у світі портативним SSD “все-в-одному”. Наразі новинку можна підтримати на Kickstarter.

Характеристики Sharge Disk Pro

Sharge Disk Pro оснащено вбудованим накопичувачем на базі пам’яті TLC обсягом до 4 ТБ, а також USB-хабом з портами USB-C, USB-A (3.0 та 2.0) і HDMI 2.1. Пристрій забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с, підтримує виведення відео у форматі 4K при 144 Гц або 8K при 30 Гц через HDMI.

Порт USB-C підтримує Power Delivery — вхідну потужність до 100 Вт і вихідну до 80 Вт, що дозволяє заряджати пристрої під час передачі даних.

Sharge Disk Pro працює з широким спектром техніки: MacBook, iPhone, iPad, пристроями на Android, ігровими консолями (зокрема Nintendo Switch і Steam Deck), а також цифровими камерами. Виробник заявляє, що протестував модель більш ніж на 800 пристроях і гарантує повну сумісність з усіма популярними платформами, випущеними за останні три роки.

Вбудований кабель USB-C дає змогу передавати файли й заряджати пристрої без зовнішнього блока живлення, навіть якщо мова про малопотужні гаджети на кшталт смартфонів.

Щоб уникнути перегріву під час великих навантажень або роботи з відео, Sharge оснастила Disk Pro внутрішнім вентилятором Ice-storm. У Turbo-режимі він обертається зі швидкістю 10 000 об/хв, знижуючи температуру всередині пристрою до 35°C. В Auto-режимі швидкість обертів змінюється залежно від нагріву NAND-чипа, а коли охолодження не потрібне — вентилятор повністю вимикається.

Пристрій має розміри 90×61×11 мм і вагу близько 150 грамів.

Для зручності використання Disk Pro кріпиться до сумісних смартфонів або ноутбуків за допомогою магнітної підкладки, що забезпечує стабільніше з’єднання.

Sharge обіцяє підтримку оновлень OTA, які забезпечать стабільну роботу пристрою з новими моделями гаджетів.

Ціна

На Kickstarter стартували попередні продажі Sharge Disk Pro за такими цінами:

  • 1 ТБ — $189,
  • 2 ТБ — $289,
  • 4 ТБ — $469.

Після завершення кампанії роздрібна ціна базової моделі стартуватиме з $239.

Джерело: gizmochina

