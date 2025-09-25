Вийшли Xiaomi 17 Pro і Pro Max: другий екран для селфі, найновіший Snapdragon та величезна батарея

Xiaomi 17 Pro Max / Xiaomi

Xiaomi відкрила нову нішу у своїй флагманській лінійці смартфонів. Новий Xiaomi 17 Pro створена як прямий конкурент Apple iPhone 17 Pro і перевершує базову модель Xiaomi 17 завдяки цікавішому дизайну, вдосконаленим камерам та незвичному другому дисплею. А для тих, хто віддає перевагу великому розміру, додатково пропонується версія Xiaomi 17 Pro Max — з більшим дисплеєм та акумулятором.

Смартфон Xiaomi 17 Pro отримав 6,3-дюймовий дисплей, аналогічний Xiaomi 17. Обидві моделі оснащені M10 LTPO OLED-панеллю з роздільною здатністю 2656×1220 пікселів, піковою яскравістю 3500 ніт і частотою оновлення 120 Гц. Водночас Xiaomi додала другий екран: 2,7-дюймову AMOLED-панель на тильній стороні з роздільною здатністю 904×572 пікселів, тією ж частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 3500 ніт.

У випадку Xiaomi 17 Pro Max діагональ основного M10 LTPO OLED екрана становить 6,9 дюйма при трохи меншій роздільній здатності 2608×1200 пікселів та частоті до 120 Гц. Смартфон оснащений захисним склом Xiaomi Shield Glass 3.0. Задня панель має 2,9-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 976×596 пікселів.

Додатковий дисплей можна використовувати для знімання селфі на основну камеру. Також через нього можна керувати музичним плеєром, використовувати таймери зворотного відліку, переглядати вхідні повідомлення та дзвінки, перевіряти сповіщення тощо. Додатково для цього екрана можна вибрати шпалери або придбати новий ретро-чохол і використовувати його як кишенькову ігрову консоль.

Серцем обох новинок став новий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип доповнюють 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPPDDR5x та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища UFS 4.1. Цікаво, що акумулятор у Xiaomi 17 Pro на 10% менший за місткістю, ніж у Xiaomi 17. Проте він на 3,27% більший, ніж у попередника Xiaomi 15 Pro, — 6300 мА·год. Версія Xiaomi 17 Pro Max може похвалитися батареєю місткістю 7500 мА·год. Обидві версії підтримують швидке дротове заряджання потужністю 100 Вт, швидке бездротове заряджання потужністю 50 Вт, реверсивне дротове та бездротове заряджання потужністю 22,5 Вт та універсальний протокол швидкої зарядки PPS потужністю 100 Вт. Також вони підтримують UWB для функції смарт-ключа від автомобіля для безключового доступу.

Камери на задній панелі зазнали змін у порівнянні попередником:

Основна камера: 50 Мп, сенсор Hunter 950L, f/1.67, еквівалентна фокусна відстань 23 мм, оптична стабілізація (OIS).

Телефото модуль: 50 Мп, f/3.0, еквівалент 115 мм, 5-кратний оптичний зум, макрозйомка з 20 см, OIS.

Надширококутний модуль: 50 Мп, f/2.4, еквівалент 17 мм, кут огляду 102°, супер-макро з 5 см.

Фронтальна камера виконана на базі 50-мегапіксельного сенсора та має об’єктив з діафрагмою f/2.2 й кутом огляду 90°. Основна камера здатна записувати відео 8K, а фронтальна — 4K.

Обидва пристрої мають ультразвуковий сканер відбитків пальців в дисплеї, інфрачервоний порт, стерео динаміки та масив з 4 мікрофонів. Заявлений захист від пилу та води за стандартом IP68. Модель Xiaomi 17 Pro має розміри 151,1×71,8×8 мм та вагу 192 г, а версія Xiaomi 17 Pro Max збільшилась до 162,9×77,6×8 мм та 219 г.

Смартфони серії Xiaomi 17 Pro пропонуються у чотирьох кольорах: чорному, білому, фіолетовому та зеленому. Виробник представив кілька конфігурацій пам’яті, ціни на них представлені в наступній таблиці.

Модель Конфігурація пам’яті Ціна Xiaomi 17 Pro 12 ГБ + 256 ГБ $700 Xiaomi 17 Pro 12 ГБ + 512 ГБ $742 Xiaomi 17 Pro 16 ГБ + 512 ГБ $785 Xiaomi 17 Pro 16 ГБ + 1 ТБ $841 Xiaomi 17 Pro Max 12 ГБ + 512 ГБ $841 Xiaomi 17 Pro Max 16 ГБ + 512 ГБ $883 Xiaomi 17 Pro Max 16 ГБ + 1 ТБ $981

Смартфони вже доступні для замовлення в Китаї, а офіційні продажі стартують 27 вересня.

Джерело: notebookcheck 1, 2, fonearena, gsmarena