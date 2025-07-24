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Новини Пристрої 24.07.2025 comment views icon

Користувачі Nintendo Switch 2 скаржаться на HDMI у режимі докстанції та знаходять рішення

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Вадим Карпусь

Автор новин

Користувачі Nintendo Switch 2 скаржаться на HDMI у режимі докстанції та знаходять рішення
Ігрова консоль Nintendo Switch 2

Користувачі Nintendo Switch 2 стикаються з проблемами підключення через HDMI, зокрема із втратою сигналу та некоректною роботою HDR на телевізорах LG. Наразі найпопулярнішими тимчасовими рішеннями є відключення частоти оновлення 120 Гц та встановлення відображення HDR у режим HGiG.

Численні власники консолі Nintendo Switch 2 повідомляють про проблеми із підключення через HDMI у режимі док-станції. Вони стикаються з випадковими «затемненнями» екрана, мерехтінням та повідомленнями Invalid format, особливо коли ввімкнено HDR.

Користувачі й розробники припускають, що основна причина візуальних збоїв полягає у невідповідності між HDR-виходом Switch 2 та стандартними налаштуваннями тонального відображення на телевізорах LG. Перехід налаштування HDR Tone Mapping на режим HGiG може не лише стабілізувати сигнал, але й підвищити точність відображення кольорів.

YouTube-канали, як-от HDTVTest, і форуми, включно з NintendoLife, підтверджують ці спостереження. Ці джерела демонструють приклади зображення «до та після». Помітно, що нереалістичні кольори HDR зникають після перемикання на режим HGiG. Також рекомендується використовувати виключно кабелі Ultra High Speed HDMI, щоб уникнути проблем із сумісністю.

Ще одна порада полягає в тому, щоб вимкнути частоту оновлення 120 Гц у налаштуваннях Nintendo Switch 2. Це досить ефективно усуває втрату сигналу та мерехтіння, хоча й зменшує частоту оновлення екрана. Деякі користувачі також радять підключати док-станцію Switch 2 безпосередньо до телевізора, оминаючи HDMI-комутатори або саундбари.

Поки що не зрозуміло, чи проблема викликана прошивкою Nintendo або ж налаштуваннями LG. Наразі офіційна підтримка Nintendo не підтверджує наявність системної помилки й пропонує користувачам ремонт або заміну пристрою.

Власники нової консолі Nintendo Switch 2 мають чимало клопотів з нею. Один користувач отримав бан від Nintendo за гру із «вживаними картриджами» з першої консолі. Також компанія обмежила USB-C на Switch 2 та її сумісність зі сторонніми докстанціями. А незалежні тести дисплея виявили відгук 33 мс, розмиття у русі та «несправжній» HDR.

Джерело: notebookcheck, reddit, nintendolife

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