Криза пам'яті дісталася до Apple: Mac mini зникають, Mac та MacBook подорожчають

Компанія Apple прямо натякнула, що підвищення цін на Mac і MacBook — лише питання часу. Під час фінансового звіту за другий квартал 2026 року генеральний директор Тім Кук заявив про тривалий дефіцит моделей Mac mini та Mac Studio. Причина полягає у великому попиті і стрімкому зростанні вартості пам’яті на тлі буму ШІ.





Ситуація виглядає нетипово навіть для Apple. Базову версію Mac mini на офіційному сайті вже позначили як “недоступну”, а конфігурації Mac Studio з 512 ГБ оперативної пам’яті компанія взагалі прибрала з продажу. Баланс між попитом і пропозицією, за словами Кука, відновиться не раніше ніж за “кілька місяців”.

Головний драйвер дефіциту — не тільки популярність самих Mac, а глобальна криза пам’яті. Виробники мікросхем переключилися на вигідніші замовлення для серверів ШІ, що працюють на компанії на кшталт OpenAI. Через це ціни на DRAM і NAND стрімко зростають.

Кук прямо попередив, що хоча наявні складські запаси поки стримують роздрібні ціни, вже з червня Apple очікує “значно вищі витрати на пам’ять”. Компанія зараз “розглядає різні варіанти”, як пом’якшити удар, але сценарій виглядає очевидним — або зростання цін, або зниження маржі. Другий варіант не оцінять акціонери, то ж вибір насправді не дуже великий.





Проблема не локальна. Ринок ПК загалом відчуває той самий тиск. Великі виробники, зокрема Dell та Lenovo, уже сигналізують про подорожчання. Постачальники пам’яті, такі як Samsung і SK Hynix, віддають пріоритет чипам для ШІ-серверів, які приносять більший прибуток. Доходить до абсурду, коли підрозділ Samsung з виробництва чипів не бажає продавати пам’ять підрозділу Samsung з виробництва смартфонів, через що останній вперше в історії ризикує отримати збиток.

У підсумку користувачі, які планують купівлю продуктивного Mac для розробки ШІ або важких задач, можуть зіткнутися одразу з двома проблемами — довшим очікуванням і вищим цінником.

Ринок апаратного забезпечення входить у нову реальність, де ШІ “з’їдає” ресурси швидше, ніж їх встигають виробляти. Це відчувають всі користувачі техніки. А особливо ті, хто потребують моделей з великим обсягом пам’яті.

Джерело: notebookcheck