Смартфон Xiaomi 16 першим отримає Snapdragon 8 Elite 2 і найбільшу батарею серед 6,3” моделей

Здається, лише недавно був представлений смартфон Xiaomi 15. Проте китайська компанія вже активно працює над моделлю наступного покоління – Xiaomi 16, і перші чутки про неї вже з’являються в мережі.

Попередні чутки свідчать, що майбутні моделі Xiaomi 16 та 16 Pro можуть стати першими у світі смартфонами на базі нового процесора Snapdragon 8 Elite 2. Інсайдер Smart Pikachu також повідомляє, що Xiaomi 16 отримає найбільшу батарею серед смартфонів із 6,3-дюймовим дисплеєм. Точна місткість батареї не вказується, але існують певні припущення. Нещодавно представлений смартфон OnePlus 13T, який має дисплей діагоналлю 6,32 дюйма та процесор Snapdragon 8 Elite, оснащений батареєю місткістю 6260 мА·год. Новий витік натякає, що Xiaomi 16 перевершить цей показник, а попередні чутки взагалі припускали місткість близько 7000 мА·год.

За даними інсайдерів, Xiaomi прагне створити найгарніший плаский дисплей у своїй лінійці. Очікується, що Xiaomi 16 буде оснащено 6,3-дюймовим OLED-екраном з ультратонкими рамками з усіх боків. Смартфон працюватиме на новій оболонці HyperOS 3.0, яка ймовірно буде заснована на Android 16.

Крім того, Xiaomi 16 отримає потрійну камеру на базі 50-мегапіксельного сенсора, а також тонкий та легкий корпус. Інші джерела додають, що Xiaomi 16 отримає покращені фотографічні можливості порівняно з Xiaomi 15. Якщо в попередника була телефото камера, то Xiaomi 16 ймовірно матиме перископічний телеоб’єктив, що забезпечить кращий зум.

За чутками, офіційна презентація нових смартфонів Xiaomi 16 та 16 Pro відбудеться за пів року – у жовтні 2025 року.

Нещодавно Xiaomi представила Redmi Turbo 4 Pro — перший смартфон на Snapdragon 8s Gen 4, з батареєю на 7550 мА•год та ціною від $274.

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Джерело: gizmochina