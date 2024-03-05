Смартфони Pixel отримали екран дзвінка нового покоління зі штучним інтелектом Google Assistant

Google оголосила, що деякі телефони Pixel матимуть екран викликів наступного покоління. Там з’явилася нова кнопка «Привіт». Після її натискання система запустить Google Assistant, який говоритиме від вашого імені.

Цифровий асистент запитає абонента, чому він намагається зв’язатися з вами, і ви зможете почути відповідь у режимі реального часу. Якщо це звучить важливо, можна перервати роботу штучного інтелекту й почати розмову, передає Engadget.

Google Assistant вже міг працювати для перевірки дзвінків у подібний спосіб, але кнопка «Привіт» дає користувачеві повний контроль над початком процесу перевірки. Існує навіть змога попросити абонента трохи зачекати. На додаток до елементу реального часу, інструмент також записує стенограми цих перевірок, які можна переглянути у вільний час. Нове оновлення екрана дзвінків доступне лише для телефонів Pixel Fold та Pixel 6 і новіших моделей.

Це частина більш масштабного березневого оновлення функцій для телефонів Pixel. Смартфони Google тепер зможуть завантажувати 10-бітні HDR-відео безпосередньо в Instagram без будь-якої обробки. Цей набір функцій також розширює нещодавно запущений компанією інструмент Circle to Search на смартфони Pixel 7. Як випливає з назви, він дає змогу шукати речі, просто намалювавши коло навколо об’єкта. Раніше цей інструмент був доступний лише для користувачів Pixel 8 та Samsung Galaxy S24.

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