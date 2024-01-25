Circle to Search, Magic Compose та термометр: Google розповіла про нові функції для смартфонів Pixel

Google розповіла про деякі нові функції та можливості, які незабаром стануть доступними власникам смартфонів серії Pixel.

Як повідомлялося раніше, з 31 січня на смартфонах Pixel 8 і 8 Pro з’явиться функція Circle to Search, яка дозволяє здійснювати пошук по зображенню будь-якого застосунку на екрані. Для цього достатньо натиснути й утримувати кнопку Home, а потім виділити об’єкт, що цікавить. Також користувачі нарешті зможуть отримати користь із вбудованого у смартфон температурного сенсора. Нова функція «медичного рівня» дозволить вимірювати температуру тіла.

Для смартфонів Pixel 6 і новіше стане доступна функція Magic Compose, що дозволяє «переписати чернетку повідомлення у різних стилях» за допомогою штучного інтелекту. Це дозволить надати повідомленням професійний тон або зробити їх короткішими. У випадку Pixel 8 Pro ця обробка відбувається на пристрої, але іншим моделям для цього потрібно використовувати хмарні сервіси.

В рамках оновлення проводиться ребрендинг функції Nearby Share, тепер вона отримає назву Quick Share, яку використовують Google і Samsung. Функціональні можливості не змінилися – Quick Share дозволяє надсилати контент на прилеглі пристрої з Android, ChromeOS та Windows, які підтримують цю функцію.

Серед інших програмних нововведень також згадуються автоматичне перемикання аудіо для Pixel Watch та додавання Фотомодзі до застосунку Messages.

Апаратне нововведення лише одне – смартфони Google Pixel 8 тепер випускаються у новому м’ятному кольорі. Відповідні пристрої можна придбати лише через Google Store.

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Джерело: The Verge