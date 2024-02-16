SpaceX запустила військові супутники для відстеження гіперзвукових ракет рф та Китаю

У середу ракета SpaceX Falcon 9 стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал з двома прототипами супутників для Агентства протиракетної оборони та чотирма супутниками відстеження ракет для Космічних сил США.

Ці супутники — частина нового покоління космічних апаратів, призначених для відстеження гіперзвукових ракет, запущених Китаєм чи рф, і, можливо, нових ракетних загроз з боку Ірану чи Північної Кореї, які також розробляють власну гіперзвукову зброю.

Гіперзвукові ракети менші та маневреніші, за звичайні балістичні, які можуть бути виявлені старішими супутниками протиракетної оборони США (інфрачервоні датчики на них налаштовані на виявлення яскравих теплових ознак із вихлопних газів ракет).

Тим часом гіперзвукові ракети представляють нові виклики: якщо балістичні рухаються по передбачуваній параболічній траєкторії, яка виносить їх у космос, то гіперзвукові — менші й порівняно тьмяні, а також проводять більше часу в польоті в атмосфері Землі; їхня маневреність ускладнює відстеження.

Протягом останнього року Агентство космічного розвитку (SDA) запустило 27 прототипів супутників, які разом формують парк Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) — з часом він налічуватиме сотні космічних апаратів для відстеження ракет і передачі даних про траєкторії їх польоту на Землю. Дані відстеження забезпечать завчасне попередження тим, на кого спрямовані гіперзвукові ракети, і допоможуть розробити рішення для збиття чи перехоплення.

Угруповання SDA поєднує звичайні тактичні радіолінії, лазерний міжсупутниковий зв’язок та інфрачервоні датчики широкого огляду. Агентство, яке зараз є підрозділом Космічних сил, планує запускати послідовні покоління або частини невеликих супутників, кожен з яких пропонуватиме нові технології.

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Підхід SDA базується на комерційно доступних космічних апаратах і сенсорних технологіях, а також буде більш стійким до атак супротивника, ніж звичайні військові космічні засоби. Застарілі військові супутники часто обходяться у сотні мільйонів або навіть мільярди доларів за одиницю.

Чотири супутники відстеження SDA, створені компанією L3Harris — останні космічні апарати, які агенція запускає у своїй групі прототипів під назвою Tranche 0. З кінця цього року, SDA планує розпочати кампанію швидкого запуску разом із SpaceX і United Launch Alliance, щоб швидко побудувати свою оперативну групу Tranche 1 із запусками, які відбуватимуться з інтервалом в один місяць, щоб розгорнути приблизно 150 супутників. Потім з’явиться група Tranche 2 з більш передовими сенсорними технологіями.

Інші два прототипи (один наданий L3Harris, а інший Northrop Grumman) продемонструють датчики середнього поля огляду — вони не можуть охопити стільки ж території, скільки супутники SDA, але нададуть більш чутливі та детальні дані відстеження ракет.

Супутники, вартість яких перевищує $300 млн, і прототипи візьмуть участь у спільних військових навчаннях у найближчі місяці.

Джерело: Ars Technica

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