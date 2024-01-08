Новини Технології 08.01.2024 о 08:42 comment views icon

США призупиняє експлуатацію сотень літаків Boeing 737 — в одного просто під час польоту відпали двері аварійного виходу

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Літак Boeing 737 Max 9 стартував у п’ятницю з Портленду, штат Каліфорнія, і, перебуваючи на висоті 5 км, раптово втратив частину фюзеляжу, зарезервовану для додаткових дверей.

«Я відкриваю очі, і перше, що бачу, — це киснева маска прямо перед собою», — сказала 22-річна пасажирка Ві Нгуєн з Портленда в коментарі The New York Times. «Дивлюся ліворуч, а стіни збоку немає».

На щастя, за 20 хвилин після зльоту пілоти змогли успішно приземлити транспорт з усіма 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту, хоча дехто отримав легкі травми.

Літак був новим і пройшов сертифікацію в листопаді; того ж місяця він почав комерційну експлуатацію і здійснив 145 польотів. Федеральне авіаційне управління наказало призупинити роботу 171 літака Boeing 737 Max 9 на час проведення перевірки, які нині експлуатуються на чи поза територією США.

Експлуатацію літаків Boeing 737 Max вже припиняли майже на два роки після катастрофічних інцидентів у 2018 році в Індонезії (загинуло 189 людей на борту) та у 2019 році в Ефіопії (загинуло 157 людей). У 2021 році Boeing погодилась виплатити $2,5 млрд у межах мирової угоди з Міністерством юстиції, щоб уникнути кримінальних звинувачень в аваріях.

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Додаткові двері зазвичай встановлюють недорогі авіакомпанії, які використовують більше пасажирських місць і потребують більше шляхів для евакуації. Однак зазвичай вони деактивовані у літаках, де пасажирських місць менше, як у випадку з авіакомпанією Alaska Airlines. Фюзеляж (корпус літального апарату) та відповідну «‎заглушку для додаткових дверей» для літака виготовляла компанія Spirit AeroSystems, яка відділилась від Boeing у 2005 році.

За даними постачальника авіаційних даних Cirium, Alaska Airlines і United Airlines — єдині авіакомпанії США, які використовують Max 9. Alaska скасувала 160, або 20% запланованих рейсів і добровільно призупинила використання 65 літаків Boeing Max 9 для проведення перевірки, тоді як United скасувала 115 рейсів або 4% вильотів та призупинила експлуатацію 45 літаків для перевірки, однак згодом відновила польоти з 33-ма з них.

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«Безпека є нашим пріоритетом, і ми шкодуємо про вплив, який ця подія мала на наших клієнтів та їхніх пасажирів», — заявила Джессіка Коваль, речниця Boeing. «Ми згодні та повністю підтримуємо рішення FAA вимагати негайної перевірки літаків 737-9 з тією ж конфігурацією, що й постраждалий літак».

Минулого тижня Boeing заявила, що закликає авіакомпанії перевірити всі літаки 737 Max на предмет можливого ослаблення болта в системі керування кермом.

З майже 2,9 мільйона рейсів, запланованих у всьому світі на січень, 4,3% мали відбутися з використанням літаків Max 8, а 0,7% — з використанням Max 9. За даними Boeing, Max — найпопулярніший літак в історії компанії, на який припадає п’ята частина усіх замовлень, починаючи з 1995 року.

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