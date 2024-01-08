США призупиняє експлуатацію сотень літаків Boeing 737 — в одного просто під час польоту відпали двері аварійного виходу

Літак Boeing 737 Max 9 стартував у п’ятницю з Портленду, штат Каліфорнія, і, перебуваючи на висоті 5 км, раптово втратив частину фюзеляжу, зарезервовану для додаткових дверей.

«Я відкриваю очі, і перше, що бачу, — це киснева маска прямо перед собою», — сказала 22-річна пасажирка Ві Нгуєн з Портленда в коментарі The New York Times. «Дивлюся ліворуч, а стіни збоку немає».

На щастя, за 20 хвилин після зльоту пілоти змогли успішно приземлити транспорт з усіма 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту, хоча дехто отримав легкі травми.

‘We are very, very fortunate here that this didn’t end up in something more tragic,’ National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy said after a cabin panel blew out on an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 https://t.co/UJPMs0oQQ1 pic.twitter.com/TWJSzATjw1 — Reuters (@Reuters) January 7, 2024

Літак був новим і пройшов сертифікацію в листопаді; того ж місяця він почав комерційну експлуатацію і здійснив 145 польотів. Федеральне авіаційне управління наказало призупинити роботу 171 літака Boeing 737 Max 9 на час проведення перевірки, які нині експлуатуються на чи поза територією США.

Експлуатацію літаків Boeing 737 Max вже припиняли майже на два роки після катастрофічних інцидентів у 2018 році в Індонезії (загинуло 189 людей на борту) та у 2019 році в Ефіопії (загинуло 157 людей). У 2021 році Boeing погодилась виплатити $2,5 млрд у межах мирової угоди з Міністерством юстиції, щоб уникнути кримінальних звинувачень в аваріях.

Додаткові двері зазвичай встановлюють недорогі авіакомпанії, які використовують більше пасажирських місць і потребують більше шляхів для евакуації. Однак зазвичай вони деактивовані у літаках, де пасажирських місць менше, як у випадку з авіакомпанією Alaska Airlines. Фюзеляж (корпус літального апарату) та відповідну «‎заглушку для додаткових дверей» для літака виготовляла компанія Spirit AeroSystems, яка відділилась від Boeing у 2005 році.

За даними постачальника авіаційних даних Cirium, Alaska Airlines і United Airlines — єдині авіакомпанії США, які використовують Max 9. Alaska скасувала 160, або 20% запланованих рейсів і добровільно призупинила використання 65 літаків Boeing Max 9 для проведення перевірки, тоді як United скасувала 115 рейсів або 4% вильотів та призупинила експлуатацію 45 літаків для перевірки, однак згодом відновила польоти з 33-ма з них.

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«Безпека є нашим пріоритетом, і ми шкодуємо про вплив, який ця подія мала на наших клієнтів та їхніх пасажирів», — заявила Джессіка Коваль, речниця Boeing. «Ми згодні та повністю підтримуємо рішення FAA вимагати негайної перевірки літаків 737-9 з тією ж конфігурацією, що й постраждалий літак».

Минулого тижня Boeing заявила, що закликає авіакомпанії перевірити всі літаки 737 Max на предмет можливого ослаблення болта в системі керування кермом.

З майже 2,9 мільйона рейсів, запланованих у всьому світі на січень, 4,3% мали відбутися з використанням літаків Max 8, а 0,7% — з використанням Max 9. За даними Boeing, Max — найпопулярніший літак в історії компанії, на який припадає п’ята частина усіх замовлень, починаючи з 1995 року.