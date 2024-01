США призупиняє експлуатацію сотень літаків Boeing 737 — в одного просто під час польоту відпали двері аварійного виходу

Літак Boeing 737 Max 9 стартував у п’ятницю з Портленду, штат Каліфорнія, і, перебуваючи на висоті 5 км, раптово втратив частину фюзеляжу, зарезервовану для додаткових дверей.

На щастя, за 20 хвилин після зльоту пілоти змогли успішно приземлити транспорт з усіма 171 пасажиром та 6 членами екіпажу на борту, хоча дехто отримав легкі травми.

‘We are very, very fortunate here that this didn’t end up in something more tragic,’ National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy said after a cabin panel blew out on an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 https://t.co/UJPMs0oQQ1 pic.twitter.com/TWJSzATjw1

— Reuters (@Reuters) January 7, 2024