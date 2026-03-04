banner
Новини Технології 04.03.2026 comment views icon

ESA cпільно з Airbus вперше протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

ESA cпільно з Airbus вперше в світі протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c
ESA

Європейське космічне агентство (ESA) спільно з Airbus Defense and Space успішно протестувало лазерний зв’язок між літаком та геостаціонарним супутником.


В ході льотних випробувань у французькому Німі лазерний термінал Airbus UltraAir підтримував стабільне з’єднання, передаючи дані зі швидкістю 2,6 Гбіт/c протягом кількох хвилин. Лазерний зв’язок являє альтернативу в умовах дефіциту місця на низькій навколоземній орбіті та обмеженості радіочастот.

Оскільки лазерні промені розсіюються значно менше за радіохвилі, вони здатні забезпечити надійніший зв’язок та передати більше інформації. В ході демонстрації термінал на борту літака був підключений до супутника Alphasat TDP-1 на висоті 36 тис. км над Землею. Досягнення точності за умов швидкісного руху літака з урахуванням хмарності представляє серйозну проблему. Однак система забезпечувала надійний зв’язок протягом польоту.

ESA cпільно з Airbus вперше в світі протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c
ESA

“Це досягнення демонструє, як оптичний зв’язок може реалізувати захищене з’єднання для наших держав-членів. Зокрема, завдяки розв’язанню технічних проблем, пов’язаних із встановленням високошвидкісного лазерного зв’язку, здатного уникати перешкод і виявлення в складних умовах”, — підкреслює директор ESA з питань навігації та зв’язку Лоран Жаффарт.

Розробки передбачають використання у майбутньому надійного високошвидкісного інтернету під час польотів, на кораблях та в інших транспортних засобах, які переміщуються в областях, де традиційні засоби зв’язку можуть не працювати. Лазерний термінал Airbus UltraAir розробили у рамках програми ЕКА з оптичного та квантового зв’язку ScyLight. Ця програма входить до масштабнішого проєкту з передових досліджень в області телекомунікаційних систем ARTES.


Раніше ми писали, що  американська оборонно-технічна компанія General Atomics спільно з канадською компанією Kepler Communications успішно випробувала прототип системи лазерного зв’язку під час польоту літака. NASA також тестує швидкісний лазерний зв’язок.

Лазерні кубіти в небі над Лонг-Айлендом — вчені тестують квантовий зв’язок у повітрі

Джерело: TechXplore

Популярні новини

arrow left
arrow right
Науковці створили квантовий матеріал, який "витягує" водень з сонця й води
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
"Космічні шпигуни" росії вже 3 роки перехоплюють супутники зв’язку ЄС, — Financial Times
Машинний зір: новий чип для безпілотних авто виявляє небезпеку в 4 рази швидше за людей
Дослідники створили екологічну водну батарею, яка витримала 120 000 циклів
Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку
Вчені створили "рідку батарею", яка зберігає і трансформує сонячне світло в тепло
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
Коли фантастика стає реальністю: 7 культових пристроїв з фільмів, що стають реальними технологіями
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
На шляху до ядерного синтезу: вперше у світі плазму утримували за допомогою маглеву
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Китай запустив перший у світі 5-тонний eVTOL: 10 пасажирів і політ до 1500 км
Найпотужніша ракета Європи: Ariane 64 вперше вивела на орбіту супутники Amazon
Невідомі викрали з ESA дані про атмосферу іншопланетних світів
Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Австралія запустила надруковану на 3D-принтері гіперзвукову ракету на водні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати