ESA cпільно з Airbus вперше протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c

Європейське космічне агентство (ESA) спільно з Airbus Defense and Space успішно протестувало лазерний зв’язок між літаком та геостаціонарним супутником.





В ході льотних випробувань у французькому Німі лазерний термінал Airbus UltraAir підтримував стабільне з’єднання, передаючи дані зі швидкістю 2,6 Гбіт/c протягом кількох хвилин. Лазерний зв’язок являє альтернативу в умовах дефіциту місця на низькій навколоземній орбіті та обмеженості радіочастот.

Оскільки лазерні промені розсіюються значно менше за радіохвилі, вони здатні забезпечити надійніший зв’язок та передати більше інформації. В ході демонстрації термінал на борту літака був підключений до супутника Alphasat TDP-1 на висоті 36 тис. км над Землею. Досягнення точності за умов швидкісного руху літака з урахуванням хмарності представляє серйозну проблему. Однак система забезпечувала надійний зв’язок протягом польоту.

“Це досягнення демонструє, як оптичний зв’язок може реалізувати захищене з’єднання для наших держав-членів. Зокрема, завдяки розв’язанню технічних проблем, пов’язаних із встановленням високошвидкісного лазерного зв’язку, здатного уникати перешкод і виявлення в складних умовах”, — підкреслює директор ESA з питань навігації та зв’язку Лоран Жаффарт.

Розробки передбачають використання у майбутньому надійного високошвидкісного інтернету під час польотів, на кораблях та в інших транспортних засобах, які переміщуються в областях, де традиційні засоби зв’язку можуть не працювати. Лазерний термінал Airbus UltraAir розробили у рамках програми ЕКА з оптичного та квантового зв’язку ScyLight. Ця програма входить до масштабнішого проєкту з передових досліджень в області телекомунікаційних систем ARTES.





Раніше ми писали, що американська оборонно-технічна компанія General Atomics спільно з канадською компанією Kepler Communications успішно випробувала прототип системи лазерного зв’язку під час польоту літака. NASA також тестує швидкісний лазерний зв’язок.

