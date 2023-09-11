Starfield українською — перекладено вже 11% гри (це приблизно 50% всієї Hogwarts Legacy)

На превеликий жаль, гра Starfield ─ перша нова франшиза Bethesd за понад 25 років ─ не має офіційної українізації. Гравцям доводиться грати в оригінальну англійську версію, проте не всі можуть похизуватися гарним знанням іноземної мови.

Виправити цю ситуацію допоможе неофіційна українізація Starfield. Роботи над цим проєктом активно ведуть небайдужі гравці, залучивши для цього платформу Crowdin.

Наразі ігровий влогер OLDboi підбив проміжні підсумки проєкту українізації Starfield. За його словами, на цей час перекладено вже 11% всіх текстів гри. Це дорівнює приблизно половині всіх текстів, перекладених в грі Hogwarts Legacy. Цей переклад можна застосовувати як до Steam-версії, так і до версії з Xbox Store (PC Game Pass).