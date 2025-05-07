Новини Наука та космос 07.05.2025 о 11:43 comment views icon

Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв’язку в 2024 році

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв’язку в 2024 році
Depositphotos
Розділ Технології виходить за підтримки

Сервіс супутникового зв’язку Starlink офіційно став найбільшим джерелом доходу SpaceX.

Згідно з Novaspace (через Space News), у 2024 році космічна компанія Ілона Маска заробила $11, 8 млрд, і попри те, що ці оцінки дещо різняться у звітах (деякі називають суму до $13,1 млрд) — усі однозначно вказують, що Starlink суттєво обігнав за доходами підрозділ космічного транспорту.

Лютневий звіт Payload Space стверджував, що Starlink приніс $8,2 млрд доходу торік і збільшив кількість клієнтів на 100% до 4,6 млн користувачів. Натомість від запусків ракет SpaceX отримала до $4,2 млрд (де на Falcon прийшлося 134 місії).

Основні джерела SpaceX Starlink за даними Payload
Основні джерела доходу SpaceX у 2024 році за даними Payload

Фактори зростання доходу Starlink майже удвічі за рік включають міжнародне розширення, позитивний грошовий потік (ще два роки тому Маск звітував про беззбитковість підрозділу) і, що найбільш цікаво, військові контракти. В таблиці можна помітити один дуже цікавий момент: спеціалізований сервіс Starlink під назвою Starshield, зосереджений на наданні зашифрованого зв’язку (та інших послуг) уряду США та військовим, лише за два роки з моменту анонсу став другим за величиною джерелом доходу в Starlink ($2 млрд).

До речі, інший звіт Quilty Space прогнозував, що у 2025 році військові контракти спровокують зростання доходу Starlink до $11,8 млрд (стільки ж, за деякими оцінками, SpaceX заробила у 2024 році загалом). Цей же документ засвідчив контракт з Пентагоном на $537 млн щодо надання послуг збройним силам України до 2027 року (хоча й у світлі останніх подій наші партнери задумуються про альтернативи).

Попри те, що Starlink наразі домінує на ринку широкосмугового доступу на низькій орбіті (LEO), у цю сферу потроху заходять нові конкуренти. Тиждень тому Amazon запустила першу партію власних інтернет-супутників Kuiper; компанія планує розгорнути мережу з 3232 супутників і вже бере участь у дослідженнях з оборонними відомствами США, такими як Відділ оборонних інновацій та Науково-дослідна лабораторія ВПС. Інший сервіс, Eutelsat (OneWeb), наразі має понад 600 супутників на орбіті. 

Одразу 4 компанії з ЄС змагаються за право замінити Starlink в Україні, і одна — очевидний лідер

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Популярні новини

Amazon запустив свої перші інтернет-супутники — кінець монополії Starlink?
15 найрозумніших гендиректорів США: бос Nvidia лідирує, Ілон Маск у рейтинг не потрапив
Мита Трампа б’ють по Маску: в Tesla затримки з виробництвом робота Optimus через «проблему з китайськими магнітами»

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати