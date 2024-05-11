Starlink, GPS та електропостачання постраждали через північне сяйво — сонячна буря триватиме ще кілька днів

Потужна геомагнітна буря, яка привела до ночі полярного сяйва у п’ятницю на більшій частині території Європи та США та перешкодила роботі Starlink і GPS, триватиме щонайменше до неділі. Центр прогнозування космічної погоди при Національному центрі прогнозування океанів і атмосфери США зазначає, що станом на суботній ранок через підвищену сонячну активність тривають екстремальні умови рівня G5.

«Загроза додаткових сильних спалахів та викидів корональної маси зберігатиметься, доки велике скупчення сонячних плям не зникне з поля зору протягом наступних кількох днів», — повідомляє агентство.

Для багатьох спостерігачів у п’ятницю ввечері підвищена сонячна активність була позитивною. Великі території, які не звикли до проявів полярного сяйва, бачили яскраві вогні, коли енергетично заряджені частинки сонячного шторму проходили через атмосферу Землі. Враховуючи прогноз щодо тривалої сонячної активності, у суботу знову спостерігатиметься північне сяйво.

Були й шкідливі наслідки: за даними NOAA, спостерігалися певні порушення в передаванні електроенергії, у супутниковому зв’язку та роботі GPS. Користувачі інтернету Starlink повідомляють про зниження швидкості завантаження. В суботу засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що супутники компанії Starlink перебувають під сильним навантаженням, але поки що витримують.

Це найсильніший сонячний шторм, зареєстрований за понад два десятиліття. Остання подія G5 сталася в жовтні 2003 року, коли повідомлялося про проблеми з електроенергією у Швеції та Південній Африці. Вчені кажуть, якщо магнітна буря посилиться протягом наступного дня або двох, є ризик більш масштабних вимкнень електроенергії, непрацездатності супутників та довгострокового пошкодження мереж GPS.

Такі шторми виникають, коли Сонце викидає значну кількість свого магнітного поля та плазми у вигляді сонячного вітру, причини цих викидів корональної маси до кінця не вивчені. Є надія, що дані, зібрані сонячним зондом NASA Parker Solar Probe, та інші спостереження допоможуть вченим краще розуміти та передбачити такі явища.

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Коли викиди корональної маси досягають магнітного поля Землі, вони змінюють його та можуть викликати значні струми в лініях електропередач і трансформаторах, що призводить до пошкоджень або відключень. Найсильніша геомагнітна буря сталася в 1859 році під час так званої події Керрінгтона. Полярне сяйво спостерігалося в усьому світі, магнітна буря спричинила пожежі на багатьох телеграфних станціях — на той час у світі було 125 000 миль телеграфних ліній. На щастя, у світі тоді було відносно небагато електроприладів.

Джерело: Ars Technica

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