Надпотужний сонячний спалах спричинив проблеми з радіозв’язком на Землі

Сонячний спалах — інтенсивний сплеск високоенергетичного випромінення — був зафіксований у п’ятницю, 3 березня. В NASA кажуть, що він належав до категорії X — тобто до найпотужніших сонячних спалахів.

За повідомленням Spaceweather.com, випромінювання спалаху, який виник з сонячної плями AR 3234, викликало перебої з радіозв’язком у Північній та Південній Америці:

«Авіатори та радіолюбителі могли помітити втрату сигналу на частотах нижче 30 МГц протягом години після спалаху».

Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO), яка детально вивчає Сонце з 2010 року зафіксувала п’ятничний спалах, який віднесли до категорії X2.1. (Вчені, що вивчають Сонце, поділяють спалахи на три категорії: C — найслабший, M — середньої сили, а X — найпотужніший; цифри вказують на підвищений рівень інтенсивності).

Такі потужні спалахи часто супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), які спрямовують величезні хмари сонячної плазми в космос зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Це, своєю чергою, може спричиняти геомагнітні бурі на Землі, які впливатимуть на роботу енергетичних систем та орбітальних космічних кораблів.

Сонце наразі перебуває в 11-річному циклу своєї активності, і в останні дні вже було зафіксовано низку потужних спалахів та КВМ, які очікуються й надалі. Наприклад, попередні спалахи викликали сильні геомагнітні бурі в останні дні лютого, чим спровокували підсилення такого оптичного явища, як полярне сяйво, яке можна було побачити навіть в Каліфорнії та Західній Австралії.

Джерело: NASA, Space