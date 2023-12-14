Steam Deck OLED тепер підтримує дистанційну гру у HDR з PlayStation 5 – цього не вміє власний гаджет Sony Portal

Завдяки програмі Chiaki4Deck з відкритим кодом Steam Deck OLED тепер підтримує повноцінний режим HDR Remote Play з консоллю PlayStation 5 – офіційний пристрій Sony PlayStation Portal за $199 цього не вміє. Рідкокристалічний Steam Deck також може віддалено відтворювати HDR, але лише за умови підключення до зовнішнього HDR-дисплея або шляхом перетворення HDR у SDR на власному дисплеї. При цьому, HDR Remote Play працює лише з PS5.
Chiaki4Deck – клієнт PlayStation Remote Play з відкритим вихідним кодом, оптимізований для Steam Deck. PS Remote Play офіційно підтримується на Windows, а також на Android та iOS. Chiaki4Deck орієнтований на користувачів Linux та консольних модів і дозволяє віддалену гру з офіційно непідтримуваних клієнтських пристроїв.
Sony PlayStation Portal просто не створений для HDR Remote Play. Його IPS-дисплей не підтримує HDR, що обмежує його конкурентну здатність на тлі портативних пристроїв з OLED. З цією новиною сенс його існування стає ще більш примарним.
Завдяки останньому оновленню Chiaki4Deck 1.5.0 Steam Deck OLED стає ультимативним портативним пристроєм для ігор PlayStation. Це іронічно з урахуванням того, що оригінальна PS Vita була фактично першим ігровим портативним комп’ютером з OLED.
До того ж PlayStation Portal від Sony не має жодних власних ігрових можливостей. Щодо PS Vita, її використанню з Remote Play та PS5 заважають лише власні програмні обмеження Sony, оскільки пристрій бездоганно працює з PS4 Remote Play.
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Таким чином, фактично весь каталог PlayStation тепер доступний для відтворення на Steam Deck тим чи іншим програмним способом. І цей спосіб пропонує кращу якість, ніж власний спеціальний гаджет Sony.
Valve представила Steam Deck OLED з 7,4” дисплеєм і кількома покращеннями від $549
Джерело: Tom`s Hardware