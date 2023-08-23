Пристрої Новини 23.08.2023 о 18:47

PlayStation Portal — ґаджет Sony для стримінгу ігор з PS5 за $200 вийде в кінці року

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Вадим Карпусь

Автор новин

PlayStation Portal — ґаджет Sony для стримінгу ігор з PS5 за $200 вийде в кінці року

Пізніше цього року Sony офіційно випустить свій портативний пристрій PlayStation – ґаджет PlayStation Portal, призначений для стримінгу ігор. Портативний пристрій транслюватиме ігри з PS5 через Wi-Fi.

Sony PlayStation Portal (раніше відомий як Project Q) оснащений 8-дюймовим РК-дисплеєм, що працює з роздільною здатністю 1080p та частотою 60 кадрів в секунду. Для управління грою передбачені усі кнопки та функції бездротового контролера DualSense, включаючи адаптивні тригери та тактильний зворотний зв’язок. Пристрій також зможе відтворювати медіафайли, оскільки на головному екрані є спеціальний розділ, подібно до PS5.

PlayStation Portal – гаджет Sony для стриминга игр с PS5 за $200 выйдет в конце года

«PlayStation Portal віддалено підключатиметься до вашої PS5 через Wi-Fi, тож ви зможете швидко перейти від гри на PS5 до свого PlayStation Portal», — каже Хідеакі Нішіно, старший віцепрезидент із роботи з платформою Sony Interactive Entertainment. «PlayStation Portal дозволить грати в підтримувані ігри, які встановлені на вашій консолі PS5 і використовувати контролер Dualsense».

Разом з тим PlayStation Portal не працюватиме з майбутнім хмарним потоковим передаванням ігор для PS5 від Sony

«Ігри, які потрібно транслювати на PS5 за підпискою PS Plus Premium, несумісні», — уточнює Sony.

Sony каже, що PlayStation Portal буде доступний пізніше цього року за ціною $199,99.

Джерело: The Verge

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