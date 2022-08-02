Steam запустив акцію “Фестиваль виживання” із знижками на survival-ігри

Цифрова платформа Steam запустила чергову акцію зі знижками, демоверсіями та новинками ігор. На цей раз мова піде про ігри в жанрі survival, а сам захід отримав назву “Фестиваль виживання” / Survival Fest.

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

“Захоплюйте території, вирушайте на пошуки їжі та приборкуйте сили природи на Фестивалі виживання Steam. Подія вже розпочалася, і на вас чекають знижки, демоверсії та майбутні релізи різноманітних ігор на виживання!

«Сили природи» — це таке ввічливе слово, що насправді значить «Трясця, тут стільки всього треба пережити!» від звичайних стихійних лих до навали надприродних істот і всього, що посередині. Зможете вціліти в усіх випробуваннях, що підготував для вас Фестиваль виживання Steam? Є лиш один спосіб дізнатися!” – зазначили в Steam.