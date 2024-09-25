Stellar Blade отримає кросовер з Nier: Automata цього року

Як стало відомо під час PlayStation State of Play, ефектна корейська гра Stellar Blade об’єднується з легендарною Nier: Automata у DLC.

Доповнення вийде пізніше цього року, його зміст залишається значною мірою загадковим. Новий трейлер Stellar Blade показує, як головна героїня Єва перетворюється на 2B з Nier: Automata. Сцена змінюється, тепер вона стоїть перед руїнами, що нагадують зруйнований парк розваг з Nier. Pod 042 літає поруч з персонажем.

Також Stellar Blade отримує фоторежим для створення захопливих скриншотів. режим має багато налаштувань, включно з виразом обличчя та позами. В наявності різні рамки та декорації для розміщення в кадрі та велика кількість фільтрів.

Точна дата виходу кросовера та фоторежиму поки невідома, однак обидва доповнення вийдуть цього року. Також музичні стрімінгові сервіси отримали оригінальний саундтрек Stellar Blade, який вже доступний.

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Джерело: GamesRadar