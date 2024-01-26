Стерненко та Лачен збирають 100 млн грн на «жах для росіян» ─ 2300 тепловізійних FPV дронів

Волонтер Сергій Стерненко разом із Ігорем Лаченковим оголосили новий збір на потреби ЗСУ. Спільними зусиллями планується зібрати 100 млн грн, які спрямують на закупівлю FPV дронів, оснащених тепловізорами. Цієї суми повинно вистачити на понад 2300 таких БПЛА.

Зазначається, що FPV дрони вже створили росіянам великі проблеми у світлу пору доби. Звдяки успішним ударам безпілотників, у окупантів «ускладнилась логістика, а це ротації, підвози БК, провізії та засобів обігріву». Тому їм доводиться все це робити вночі. Але і вночі загарбники повинні не мати спокою.

«Ми хочемо забезпечити низку підрозділів товстими і ДУЖЕ товстими дронами із тепловізійними камерами. Підійдемо до цього так, щоб завдати ворогу якомога більшої шкоди. Ми знаємо, як цього досягти, але на загал розповідати про задум поки не будемо», – пише Сергій Стерненко.

Зазначається, що тепловізійні FPV дрони «будуть досить швидко, одразу поїдуть на фронт».

Щоб пришвидшити процес, всі небайдужі українці можуть підтримати збір за наступними реквізитами: