Стратегічна «Гра престолів»: трейлер RTS Game of Thrones War for Westeros представляє знайомі обличчя

Так, це кадр з трейлера Game of Thrones: War for Westeros, а не з серіала

Джон Сноу та, ймовірно, інші персонажі серіалу «Гра престолів» з’являться у стратегії реального часу Game of Thrones: War for Westeros. «Знайомі обличчя» слід розуміти буквально.

На Summer Game Fest 2025 кінематографічний трейлер показав одну з найепічніших битв «Гри престолів» та досягти іншого її результату, ніж у серіалі чи у книзі. Під час оповіді голосом Тайвіна Ланністера (Чарльз Денс) ми бачимо, як Король Ночі мобілізує до лав своїх військ Джона Сноу з обличчям Кіта Герінґтона.

У грі можна командувати Домом Старків, Домом Ланністерів, Домом Таргарієнів або фракцією Короля Ночі. Можливо створювати союзи, обманювати ворогів (або ж друзів), воювати за допомогою знайомих героїв.

«Цього разу ви не дивитеся «Гру престолів» – ви граєте в неї. War for Westeros ставить вас у центр влади, незалежно від того, чи очолюєте ви Старків, Таргарієнів чи Ланністерів, чи навіть командуєте Королем Ночі та його армією мертвих, ви маєте справжню владу та переписуватимете долю королівств», — розповів зі сцени директор гри Раян Макмегон.

Про всяк випадок нагадаємо, що це не та гра, яка була представлена ​​на The Game Awards минулого року. ARPG Game of Thrones: Kingsroad вже з’явилася в Steam та отримала неоднозначні відгуки після демонстрації на Steam Next Fest у лютому. Стратегія Game of Thrones: War for Westeros вийде на ПК за допомогою Steam у 2026 році.

Джерела: IGN, GamesRadar