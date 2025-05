Зірка «Гри престолів» показала прокачану «статуру Лари Крофт» — схоже, Amazon не скасувала серіал Tomb Raider

Попри те, що зірка «Гри престолів» Софі Тернер вже давно підписалась на роль Лари Крофт у майбутньому серіалі Amazon, цьогоріч ми отримали невтішні новини про його потенційне скасування. Однак останні фото акторки в значно покращеній фізичній формі натякають, що вона активно готувалась чи все ще готується до ролі.

За даними Mail Online (слід зазначити, не надто надійного джерела) серіал скасували через те, що написання сценарію зайняло забагато часу, а сама Тернер отримала пропозиції з інших проєктів. Водночас перевірений інсайдер Деніел Ріхтман стверджує, що «Розкрадачка гробниць» з Тернер все ще перебуває у розробці в Amazon, а згодом його слова лише посилили нові фото Софі Тернер, яка «прокачала» свою фігуру — здавалось би для ролі Лари Крофт.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x

— westerosies (@westerosies) May 20, 2025