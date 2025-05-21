Зірка «Гри престолів» показала прокачану «статуру Лари Крофт» — схоже, Amazon не скасувала серіал Tomb Raider

Depositphotos

Попри те, що зірка «Гри престолів» Софі Тернер вже давно підписалась на роль Лари Крофт у майбутньому серіалі Amazon, цьогоріч ми отримали невтішні новини про його потенційне скасування. Однак останні фото акторки в значно покращеній фізичній формі натякають, що вона активно готувалась чи все ще готується до ролі.

За даними Mail Online (слід зазначити, не надто надійного джерела) серіал скасували через те, що написання сценарію зайняло забагато часу, а сама Тернер отримала пропозиції з інших проєктів. Водночас перевірений інсайдер Деніел Ріхтман стверджує, що «Розкрадачка гробниць» з Тернер все ще перебуває у розробці в Amazon, а згодом його слова лише посилили нові фото Софі Тернер, яка «прокачала» свою фігуру — здавалось би для ролі Лари Крофт.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

Сама акторка жодних заяв не надала, а після припущень коментаторів видалила знімки. Цікаво, чому?

«Софі вже має надзвичайний досвід в екранних боях, трюках, екстремальних костюмах і спецефектах завдяки рокам роботи у всесвітах “Гри престолів” та “Людей Ікс”. Але вона набирає ще кращу форму для цього проєкту та відточує всі свої навички», — писав LifeStyleMag торік.

Лара Крофт дебютувала у світі відеоігор 1996 року. Харизматична археологиня-аристократка підкорює загублені міста, розгадує таємниці древніх храмів та майстерно ухиляється від смертельних пасток. Раніше персонажку на екрані втілювали Анджеліна Джолі (2001 і 2003 роки) та Алісія Вікандер (з 2018 року), тоді як Гейлі Етвелл подарувала їй свій голос в анімаційному серіалі Netflix.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Фібі Воллер-Брідж («Індіана Джонс і реліквія долі») попередньо була закріплена за серіалом Amazon як сценаристка.

«Якби я могла сказати собі в підлітковому віці, що це відбувається, думаю, я б вибухнула», — говорила Воллер-Брідж після анонсу серіалу. «Tomb Raider був величезною частиною мого життя, і я відчуваю неймовірну честь перенести його на телебачення з такою командою. Лара Крофт багато значить для мене, як і для багатьох інших, і я не можу дочекатися, щоб вирушити в цю пригоду».

Джерело: ComicBookMovie