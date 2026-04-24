Новини Кіно 24.04.2026

Готуйте хустинки: на 15-ту річницю "Гри Престолів" HBO випустив ексклюзивні кадри останніх днів зйомок

Андрій Шадрін

Кіт Герінгтон у ролі Джона Сноу та Емілія Кларк у ролі Данерис Таргарієн у 8-му сезоні (сцена прибуття до Вінтерфелла) Гри престолів. Фото: HBO / Variety

Телеканал HBO випустив ексклюзивні архівні кадри зі зйомок восьмого сезону “Гри Престолів”, які раніше не демонструвалися публіці. Реліз присвячений 15-й річниці з моменту старту серіалу та демонструє емоційні моменти прощання акторів зі своїми ролями.


Фінал “Гри престолів” кинув дуже довгу тінь, але сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що ця тінь переважно розвіялася. Принаймні перший сезон “Дому Дракона” знову змусив людей говорити про Вестерос, і навіть якщо другий сезон призвів до певної драми з самим Джорджем Р. Р. Мартіном, це ще далеко до піку скарг на “Престоли”.

Тож цікаво, що в цей момент, коли поп-культурний статус “Престолів” знову трохи витягли на світло, HBO вирішив відсвяткувати 15-ту річницю серіалу раніше не баченим поглядом назад на фінальні моменти, зняті акторським складом для восьмого сезону. Глядачі можуть відчути залаштунки фінальних сцен Емілії Кларк, Пітера Дінклейджа та інших зірок у їхні останні дні на знімальному майданчику.


“Це справді вибило мене з колії. Знання того, що в когось назавжди залишиться певний присмак від того, ким є Дейнеріс… Я проходила вулицями Лондона в повному заціпенінні, не в силах усвідомити, що це закінчилося”. — каже Емілія Кларк (Дейнеріс Таргарієн) про свій останній день.

Звичайно, як і в будь-якому телевізійному виробництві, кінець “Гри престолів” не мав стати кінцем зйомок для багатьох акторів, тому тут ви можете побачити велику різноманітність останніх сцен кожного — Емілію Кларк під час битви за Вінтерфелл, Ніколая Костер-Вальдау в сутичці Джеймі з Еуроном Грейджоєм або Пітера Дінклейджа, який іде крізь обгорілі залишки Королівської Гавані.

“Мій останній день зйомок був відчуттям, ніби з мене здирають шкіру. Я відчував, що з мене знімають щось дуже важливе, і це було надзвичайно емоційно. Я не міг зупинити сльози”, — вторить Емілії Кіт Герінгтон (Джон Сноу).

Звісно, те, що об’єднує всі ці кадри, — це те, що у кожного в тій чи іншій мірі з’являються сльози на очах, коли вони роздумують про те, що така величезна частина їхнього життя добігає кінця.

“Я не думаю, що серіал міг би закінчитися краще. Ми всі виклалися на повну, і бачити, як кожен з нас завершує свій шлях через стільки років спільної роботи, було водночас прекрасно і болісно”, — додає Ніколя Костер-Вальдау (Джеймі Ланністер).

Знову ж таки, це також просто напрочуд приємно — повернутися до всього цього і відчути, що емоції щодо того, як закінчилася “Гра престолів”, на даний момент переважно притупилися з плином часу та появою нових хороших речей зі світу “Престолів” за минулі роки. Цього достатньо, щоб, можливо, дозволити собі трохи розчулитися!

Джерело: Gizmodo



