Розраховували побачити Тома Круза та Бреда Пітта у «Кінокритику» / The Movie Critic, останньому 10-му фільмі знаменитого Квентіна Тарантіно? Забудьте. Режисер «Кримінального чтива» та інших кіношедеврів раптово дропнув проєкт й тепер шукає щось інше для свого 10-го фільму, який має стати його останнього повнометражною роботою, повідомляють профільні видання Deadline та THR.

Точні причини такого спонтанного рішення Квентіна Тарантіно, невідомі. Водночас джерела THR повідомляють, що режисер кілька разів переписував сценарій, що своєю чергою затримувало початок знімань. Зрештою Тарантіно і зовсім відмовився від ідеї втілювати сценарій «Кінокритика» на великий екран (ймовірно, сценарій усе-таки не дотягнув до очікувань маестро), та повернувся туди, звідки починав.

Під час роботи над «Кінокритиком», який мав перенести глядачів у Лос-Анджелес кінця 1970-х та розповісти історію цинічного критика, який пише рецензії на фільми в порножурнал. Але початкова концепція змінювалася кілька разів — востаннє повідомлялося, що Тарантіно вирішив зробити головним героєм Кліффа Бута, одного з ключових персонажів попередньої роботи режисера «Одного разу в… Голлівуді», і начебто Бред Пітт готовий був повернутися до ролі. Але, схоже, все це вже історія.

Раніше Квентіна Тарантіно чітко дав зрозуміти, що не планує знімати триквел «Убити Білла», тож продовження знаменитого бойовика про мстиву наречену теж можна не чекати. Так, викреслюємо «Кінокритика» і чекаємо новин від нашого улюбленого режисера.